سبوتيفاي تنافس يوتيوب

أعلنت شركة بث الموسيقى السويدية “سبوتيفاي” عن إطلاق خدمة مشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية الكاملة في إصدار تجريبي محدود لفئة المشتركين المتميزين.

وتأتي هذه الخطوة كمغامرة من “سبوتيفاي” للدخول إلى ميدان يسيطر عليه “يوتيوب” منذ ما يقرب من عقدين.

ستُطلق الخدمة التجريبية الجديدة في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والسويد والبرازيل وكولومبيا والفلبين وإندونيسيا وكينيا.

وتهدف “سبوتيفاي” من خلال هذه التجربة إلى اختبار ميزات الخدمة وجمع التعليقات من المستخدمين قبل إطلاقها على نطاق أوسع.

تواجه “سبوتيفاي” منافسة قوية من “أبل ميوزك” و”يوتيوب” التابعة لشركة “غوغل” التي تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية مجانًا.

ستتضمن الخدمة التجريبية “مجموعة محدودة من مقاطع الفيديو الموسيقية، منها الأغاني الناجحة لفنانين عالميين مثل إد شيران.. أو موسيقى محبوبة محليا مثل ألونا”.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها “سبوتيفاي” لتوسيع خدماتها وجذب المزيد من المستخدمين. ففي آذار/مارس الماضي، أطلقت الشركة خدمة “مقاطع” (كليبس) وهي مقاطع فيديو عمودية مدتها أقل من 30 ثانية يتم تحميلها مباشرة إلى “سبوتيفاي” من الفنانين. كما قامت الشركة بتوسيع خدماتها لتشمل المدونات الصوتية (بودكاست) والكتب الصوتية.

في شباط/فبراير الماضي، توقعت “سبوتيفاي” أن يصل عدد المشتركين في الفئة المتميزة إلى 239 مليونا في الربع الحالي وهو أعلى من التقديرات البالغة 238.3 مليون مشترك.