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“كاسيدي” بطل الجولة الثانية من سباق فورمولا الدرعية

ويعتبر سباق الدرعية واحد من أهم وأبرز سباقات فورمولا إي العالمية، حيث أصبح يحظى باهتمام وشعبية متنامية، ويترقبه جمهور رياضة السيارات في السعودية.

فريق التحرير by فريق التحرير
سباق فورمولا الدرعية

تمكن السائق النيوزيلندي نيك كاسيدي، من التتويج بالجولة الثانية من سباق فورمولا الدرعية “فورمولا إي” الذي استضافته حلبة الدرعية للمرة السادسة على التوالي، ليخطف صدارة الترتيب العام من الألماني باسكال فيرلاين.

وأنهي “كاسيدي” سائق جاجوار تي سي إس ريسينج، السباق، بزمن 1:10.606، وحل السائق الهولندي روبن فراينز في الترتيب الثاني، سائق إنفجن ريسينج بزمن 1:11.002 خلف “كاسيدي”، في حين حصل البريطاني أوليفر رولاند سائق نيسان فرومولا إي تيم على المركز الثالث بزمن 1:11.138.

ويعتبر سباق الدرعية واحد من أهم وأبرز سباقات فورمولا إي العالمية، حيث أصبح يحظى باهتمام وشعبية متنامية، ويترقبه جمهور رياضة السيارات في السعودية.

"كاسيدي" يتوج بالجولة الثانية من سباق فورمولا الدرعية

واحتضنت حلبة الدرعية السباق للمرّة الأولى في عام 2018، ومنذ ذلك التاريخ توج 8 سائقين بالبطولة، حيث شهد أول مواسم الدرعية الذي أقيم في 2018، فوز البرتغالي أنتوني فيليكس دا كوستا، بالجولة الوحيدة التي أقيمت وقتها، لكنه أنهى ترتيب الموسم في المركز السادس.

حيث فاز في النسخة السادسة من فورمولا إي الدرعية البريطاني جايك دينيس بالجولة الأولى، فيما فاز النيوزلندي كاسيدي في الجولة الثانية.

فيما شهد موسم 2019، الثاني للسباق بالدرعية فوز البريطاني سام بيرد بالجولة الأولى من الجدول العام، لكنه أنهى الموسم في الترتيب العاشر، بينما حقق البريطاني ألكساندر سيمز الفوز الجولة الثانية، وأنهى الموسم في المركز الثالث عشر.

"كاسيدي" يتوج بالجولة الثانية من سباق فورمولا الدرعية

وموسم 2020، الموسم الثالث في الدرعية، فاز السائق الهولندي نك دي فريز بالجولة الأولى، وأنهى الموسم بطلا بين جميع سائقي فورمولا إي في العالم، بينما كان البريطاني سام بيرد هو الفائز في سباق الجولة الثانية، لينهي الموسم في الترتيب السادس عالميا.

وفي موسم 2021، الذي يعد رابع المواسم التي استضافتها الدرعية، فاز السائق دي فريز بالجولة الأولى، لكنه أنهى الموسم تاسعا، فيما حقق السائق السويسري إدواردو مورتارا الفوز بالجولة الثانية في الدرعية، لينهى موسمه في الرتيب الثالث عالميا.

"كاسيدي" يتوج بالجولة الثانية من سباق فورمولا الدرعية

ويعد السائق الألماني باسكا فيرلاين هو السائق الوحيد الذي جمع بين الجولتين الأولى والثانية لفورمولا إي الدرعية عندما حقق ذلك في موسم 2022، لكنه أنهى الموسم في المركز الرابع في الترتيب العالمي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...