لماذا قفز عدد زوار موسم الرياض لـ9 ملايين زائر؟

قالت بيانات رسمية صدرت عن هيئة الترفيه في السعودية أن عدد زوار موسم الرياض قفز لأكثر من 9 ملايين زائر.

وأرجعت الهيئة هذه القفزة في عدد زوار الموسم هذا العام إلى تنوع مناطق الفعاليات، مما شهد إقبال واسع، ما يكشف سبب تسارع كبير في تزايد عدد الزيارات.

موسم الرياض هذا العام جاء تحت شعار “Big Time”، ليصنع الفرق في تميز فعالياته محققا منجزات، كما ذكر البيان الصحفي للهيئة، مشكلا إضافة جديدة في قطاع الترفيه بالمملكة، عبر تدشين مهرجانات نوعية، وخيارات متنوعة ضمن مناطق عدة في الموسم، أبرزها منطقة بوليفارد سيتي، التي تعد موقعا باذخا ومليئا بخيارات الترفيه العالمية، إضافة إلى بوليفارد وورلد التي تضم عددا من الثقافات العالمية، وفيا رياض المليئة بخيارات السينما والمقاهي والمطاعم والعلامات التجارية العالمية، إضافة إلى مجموعة من المناطق التي تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي فريد من نوعه.



الموسم الذي حقق حتى الآن أكثر من 9 ملايين زائر انطلقت فعالياته في أكتوبر الماضي، ضمن حزمة ترفيهية متنوعة للفعاليات التي وصفها بالاستثنائية ضمت مسرحيات وأمسيات متنوعة ما بين الوصلات الفنية والمسرحيات المتنوعة والتراث والأسواق والمطاعم والمهرجانات العالمية، فضلا عن الأمسيات الغنائية المتنوعة لعدد من الفنانين العرب سواء في المسارح أو المطاعم التي امتزجت فيها مذاقات الأطعمة بروح العزف والموسيقى.

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