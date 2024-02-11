مواجهة ساخنة بين رونالدو وميسي في السماء

يكسب كبار الرياضيين في مختلف الألعاب، مثل التنس والغولف وكرة القدم وكرة السلة ورياضة السيارات، ملايين الدولارات سنويا. بالإضافة إلى شراء السيارات الفاخرة والسفر إلى الوجهات الأكثر تميزا، ينفق الكثيرون جزءا من أرباحهم على شراء طائرات خاصة.

كريستيانو رونالدو

يعتبر كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، أحد أعظم الرياضيين في كل العصور، وليس من المستغرب أن يمتلك “الدون” كما يلقب واحدة من أفخم الطائرات الخاصة.

بالإضافة إلى كونه من بين أفضل اللاعبين في اللعبة، يعد القائد البرتغالي أيضا واحدا من أغنى اللاعبين، حيث أمضى وقته في اللعب لأندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

حصل رونالدو على أول طائرة خاصة له، وهي طائرة جلف ستريم جي 200، في عام 2015 مقابل حوالي 25 مليون دولار.

وبعد سنوات قليلة، أصبح لديه طائرتان في أسطوله بعد شراء طائرة من طراز جلف ستريم G650، تبلغ قيمتها حوالي 73 مليون دولار، حسبما أفاد موقع TheRichest.

تعد طائرة جلف ستريم G650 التي لا يزال يسافر بها واحدة من أكثر طائرات رجال الأعمال تميزا في السوق.

تحتوي طائرة رونالدو على غرف نوم خاصة مع أسرّة، وحمام داخلي، ومقصورة واسعة. يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 19 راكبا مع مساحة كافية للجميع للنوم والعمل وتناول الطعام.

ليونيل ميسي

الثاني في القائمة هو منافس كريستيانو رونالدو مدى الحياة، ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

بعد أن أمضى عدة سنوات في برشلونة يجني آلاف الدولارات أسبوعيا من الأجور وصفقات الرعاية المتعددة، قرر الكابتن الأرجنتيني الحصول على طائرته الخاصة في عام 2018. والتي كلفته أقل بقليل من 15 مليون دولار.

تسمح الطائرة له بالسفر بسهولة أكبر بين موطنه في أمريكا الجنوبية وأوروبا، حيث قضى معظم وقته كلاعب.

تحتوي الطائرة على 16 مقعدا يمكن تحويلها إلى 8 أسرّة ومميزات حصرية أخرى مثل المطبخ والحمام الخاص.

يمكن التعرف على طائرة ميسي من الرقم 10 على الذيل، ولإضفاء المزيد من الطابع الشخصي على الدرج، تم نقش اسمه وزوجته أنتونيلا وأطفاله الثلاثة: تياجو وماتيو وسيرو.

نيمار جونيور

يمتلك النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال السعودي، طائرة من طراز Cessna Citation Sovereign (موديل 680) تبلغ قيمتها حوالي 22 مليون دولار.

تشير تقارير متعددة إلى أن النجم البرازيلي يمتلك أيضا طائرة هليكوبتر وطائرة من طراز Embraer Phenom 100.

ومع ذلك، فإن طائرة Cessna 680 هي الطائرة التي شوهد وهو ينطلق فيها، كما تحتوي مجموعته الخاصة أيضا على يخت والعديد من السيارات الفخمة.

وشوهد نيمار وهو يطير على متن طائرات أكثر حصرية على الرغم من امتلاكه طائرته الخاصة.

في العام الماضي، نقله الهلال إلى المملكة العربية السعودية على متن طائرة خاصة من طراز بوينغ 747.

وتعد الطائرة الجامبو التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار واحدة من أكبر وأغلى الطائرات الخاصة في العالم، تحتوي على غرف نوم وحمامات فاخرة.

واين روني

في حين أن مهاجم إيفرتون ومانشستر يونايتد السابق واين روني قد اعتزل كرة القدم، إلا أن النجم الإنجليزي السابق البالغ من العمر 38 عاما لا يزال يسافر بأناقة.

ويمتلك روني طائرة Dassault Falcon 900LX تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون دولار، وهي مزودة بالعديد من وسائل الراحة الفاخرة.

يمكن لطائرة Falcon 900LX أن تستوعب ما يصل إلى 14 راكبا.

ديفيد بيكهام

يعرف ديفيد بيكهام، زميل واين روني السابق في منتخب إنجلترا، كيفية السفر بأناقة. يمتلك الجناح المعتزل ومالك فريق ليونيل ميسي الحالي، إنتر ميامي، طائرة بومباردييه تشالنجر 350.

تم تجهيز الطائرة بنوافذ كبيرة الحجم للحصول على رؤية أفضل، وكما هو الحال مع جميع طائرات الأعمال الخاصة باللاعبين الآخرين، فهي تتميز بوسائل الراحة الفاخرة لتوفير تجربة سفر محسنة.

وفقًا لشركة بومباردييه، فإن طائرة تشالنجر 350 هي طائرة رجال الأعمال الأكثر مبيعا.

وتحتوي الطائرة على مقصورة كبيرة، مما يسمح لديفيد وعائلته بالاسترخاء عند السفر في رحلات طويلة عبر القارات.

زلاتان إبراهيموفيتش

يعد زلاتان إبراهيموفيتش أحد أكثر لاعبي كرة القدم جاذبية على الإطلاق، وكان اعتزاله من ميلان العام الماضي بمثابة يوم تاريخي للعديد من المشجعين في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من أنه لم يفز مطلقا بالكرة الذهبية مثل بعض اللاعبين الآخرين في قائمة أصحاب الطائرات الخاصة، إلا أنه أنهى مسيرته بأكثر من 500 هدف للنادي والمنتخب.

يُعرف الكابتن السويدي السابق بروح الدعابة التي يتمتع بها خارج الملعب، ولكنه معروف أيضا بحبه للسلع الفاخرة.

تتضمن مجموعته الخاصة الطائرة Cessna Citation Longitude، وهي واحدة من أكبر طائرات رجال الأعمال، مما يجعلها خيارا رائعا للنجم السويدي.

وفقًا لشركة Textron Aviation، تبلغ تكلفة تشغيل الطائرة في الساعة 2455 دولارا.