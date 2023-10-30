روزنامة “موسم الرياض” 7مواقع و 11 فعالية

انطلقت فعاليات “موسم الرياض” بنسخته الرابعة، مساء الـ28 من أكتوبر، والذي يُعد من أبرز وأكبر الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تقام في المملكة العربية السعودية.

وبدأت تتضح معالم روزنامة الموسم، إذ من المقرر أن تعرض اليوم مسرحيتا شيخ روحاني وزواج اصطناعي، ثم ليلة عبدالمجيد عبدالله يوم الخميس المقبل.

ومنافسات المصارعة الحرة كراون جول، في 4 نوفمبر المقبل، لتعرض تباعاً بقية الفعاليات التي تستمر حتى فبراير المقبل.

مناطق موسم الرياض

يضم موسم الرياض 2023 مناطق متنوعة توفر خيارات ترفيهية متعددة لسكان وزوار الرياض.

البوليفارد

منطقة بوليفارد سيتي من أهم الوجهات المفضلة لجمهور موسم الرياض، وقد بدأت اليوم استقبال الزوار، وهذه النسخة تم إحياؤها بالكامل لتكون أهم منطقة في الموسم، إذ تستضيف تجارب عالمية فريدة من نوعها، مثل عالم باربي، وبليبي، وكاتس آند كبس، وقلعة ديزني، وفريديز، وجوائز جوي، وتجربة CR7، إضافةً إلى الحفلات والعروض المسرحية، وفق”أخبار24″.

بوليفارد هول

مبنى استثنائي يشبه في تصميمه ملعب نادي شالكه الألماني، استغرق بناؤه 60 يوماً فقط، على مساحة تتجاوز 200 ألف متر2، ويتسع لأكثر من 40 ألف زائر، ومجهز بأحدث التقنيات لإقامة أهم الفعاليات من الحفلات ومباريات كرة القدم.

بوليفارد وورلد

تستقبل منطقة بوليفارد وورلد زوارها بدءًا من الأسبوع المقبل، وتمت توسعتها هذا العام بأكثر من 40% لتبلغ 40 مليون متر2، وأُضيفت لها 4 وجهات جديدة، بجانب وجهاتها الأساسية، التي تفتح كل منها نافذة نحو مدينة أو دولة معينة.

وندر جاردن

تحل وندر جاردن محل ونتر وندرلاند. وهي أكبر مدينة ملاهي متنقلة، بمساحة 500 ألف متر مربع، تقع شمال مدينة الرياض، تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع، مع الكثير من ألعاب الركوب والتشويق والإثارة، التي تناسب جميع الأعمار.

المربع

وتعود منطقة المربع إلى الرياض بشكل دائم، مع مجموعة من أشهر وأفخم المطاعم عالمياً، مع وجبات شهية ومتنوعة.

ذا جروفز

تأتي منطقة ذا جروفز في موسم الرياض 2023 في منطقة جديدة ومطاعم جديدة، لتقدم تجربة تناسب سكان الرياض والأجواء الباردة.

فيا رياض

تستقبل منطقة فيا رياض زوار الموسم مع مجموعة مميزة من المطاعم العالمية وفندق سانت ريجيس.

كما يتيح موسم الرياض للزوار هذا العام مجموعة متنوعة من المناطق المجانية، مثل حديقة الحيوانات، وحديقة السويدي، وسوق الأولين.

حفلات وفعاليات

تنطلق حفلات موسم الرياض يوم الخميس المقبل (2 نوفمبر 2023) مع الفنان عبدالمجيد عبدالله، ومن المقرر إقامة العديد من الحفلات الأخرى وستعلن الهيئة العامة للترفيه عنها في حينها.

كما يقدم موسم الرياض مسرحيات؛ شيخ روحاني وزواج اصطناعي (30 أكتوبر)، وليالي كوميدية (6 نوفمبر)، وتطبق الشروط والأحكام (10 نوفمبر).

جوائز جوي 2023

تستضيف بوليفارد رياض سيتي هذا العام أهم حفل توزيع جوائز ترفيه في الشرق الأوسط بنسخته الرابعة.

معرض الرياض للسيارات

عشاق ومحبو السيارات على موعد مع أحدث التقنيات في عالم السيارات إضافةً إلى مجموعة من العروض والفعاليات الترفيهية، في معرض الرياض للسيارات بالخامس من ديسمبر المقبل.

أنا عربية

مهرجان الموضة والأزياء يعود بحلة جديدة هذا العام في 17 ديسمبر المقبل، ليستهوي النساء محبي الأناقة.

مهرجان الفود تراك

يتجمع 100 فود تراك من كافة أنحاء العالم في 21 ديسمبر 2023 بالرياض ضمن هذا المهرجان، لتقديم أشهى المأكولات بنكهات مختلفة، وذلك لدمج الثقافة المحلية والعالمية.

مهرجان الرياض للألعاب

مهرجان خاص للأطفال مع الكثير من الألعاب والشخصيات الكرتونية المحببة على قلوب الجميع.

مهرجان الكلاب

المهرجان الذي ينطلق في 30 نوفمبر المقبل لأول مرة في الرياض، ويضم مسابقات كلاب الصيد، ومسابقات الرشاقة، ومسابقات الكلاب البوليسية.

كأس موسم الرياض

يتنافس ناديا النصر والهلال وعدد من الأندية العالمية في فبراير 2024 على ملعب بوليفارد هول على بطولة كأس موسم الرياض.

كأس موسم الرياض للتنس

يتنافس كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني كارلوس ألكاراز، والبيلاروسية أرينا سابالينكا والتونسية أنس جابر، على لقبي كأس موسم الرياض للتنس للرجال والسيدات في 26 و27 ديسمبر المقبل.

كأس العالم للبادل

يتنافس أبرز اللاعبين المحترفين للبادل في جميع أنحاء العالم على بطولة كأس العالم للبادل في 12 فبراير 2024 بمنطقة بوليفارد هول.

كراون جول

تُقام منافسات “كراون جول” للمصارعة الحرة في مسرح “محمد عبده أرينا”، في الرابع من نوفمبر المقبل، مع أشهر نجوم WWE، حيث يلتقون لأول مرة منذ عام 2018 بطل العالم الذي تم تتويجه في 16 بطولة، جون سينا.