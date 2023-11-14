رغم وفيات حريق صالة في العراق، الألعاب النارية تصبح صرعة خطرة في دور سينما

رغم مقتل 100 شخص وأصابة أكثر من 150 آخرين بجروح جرّاء في حريق أشعلته الالعاب النارية في قاعة أعراس في العراق، تنتشر هذه الصرعة الخطرة بالانتشار في دور السينما في الهند ويجري أطلاق الألعاب النارية داخل السينما وهو ما حدث مؤخرا عندما يظهر نجم بوليوود سلمان خان على الشاشة – مما أثار الذعر في دور العرض.

أصيب رواد السينما في الهند بالرعب يوم الأحد بعد أن قامت مجموعة من المعجبين بإطلاق الألعاب النارية داخل إحدى دور السينما بعد ظهور نجم بوليوود سلمان خان على الشاشة.

تظهر اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص يصرخون وهم في حالة من الذعر عندما أضاءت الألعاب النارية داخل المسرح في ماليجاون بولاية ماهاراشترا.

ويظهر الفيديو أن محبي السينما ينتظرون ظهور النجم السينمائي خان على الشاشة قبل إطلاق الألعاب النارية في الهواء.

يمكن بعد ذلك رؤية الناس يتدافعون للخروج من المسرح بينما تضيء الصالة المظلمة بانفجارات برتقالية ويتطاير الشرر في كل مكان. يمكن سماع الصراخ والهتافات في الخلفية حيث يؤدي عرض الضوء غير المتوقع إلى إيقاف الفيلم.