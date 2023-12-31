ديزني تحول الليل في الرياض إلى عرض استثنائي للألعاب النارية

في بادرة استثنائية تُضيء مدينة الرياض لتستقبل فعاليات موسم الرياض الكبرى، حيث ينطلق الحدث الرائع والمميز من داخل قلعة “ديزني ذا كاسل“، حيث تشتعل السماء بألعاب نارية خلابة وفعاليات ترفيهية لمحبي عوالم ديزني المدهشة.

تم تجهيز قلعة ديزني بأرض مساحتها تقدر بحوالي 20 ألف متر مربع لتحتضن سلسلة من الألعاب النارية المذهلة، بالإضافة إلى حفلات موسيقية يتم تقديمها كل ليلة وتستمر لمدة 20 دقيقة، مع عروض موسيقية تجمع بين الحيوية والإبداع من فيلم “إنكانتو” وعوالمه الخيالية المميزة، مع إمكانية استكشاف غابة “فروزن” الساحرة واكتشاف عجائبها وتجربة كهف العجائب الموسيقي مع جني “علاء الدين”.

زوار “ديزني ذا كاسل” يخوضون تجربة فريدة تستمر لمدة تصل إلى 90 دقيقة، مليئة بالمرح والإثارة، حيث تأخذهم العروض في رحلة ممتعة وساحرة تجمع بين أجمل الأغاني والعوالم الكرتونية الشهيرة التي يعشقونها.

تقوم مجموعة من أكبر الشركات العالمية بتنفيذ وإشراف فعاليات قلعة ديزني، ومن بينها شركة الإنتاج العالمية “باليش وندر ستوديو” التابعة لمجموعة “بانيجاي”، إلى جانب “بروبيلير لايف” و”تيم لوسن”.

تعتبر هذه الفعاليات في ديزني ذا كاسل خطوة مبهرة في عالم الترفيه والتسلية، حيث يتيح للزوار فرصة لا مثيل لها للاستمتاع بالعروض المذهلة والاستمتاع بلحظات تفاعلية تمزج بين الخيال والواقع، وتترك انطباعات تبقى خالدة في ذاكرتهم.

يمثل موسم الرياض 2023 فرصة استثنائية لعشاق الثقافة والترفيه للاستمتاع بفعاليات متنوعة ومثيرة، و”ديزني ذا كاسل” يعد واحدًا من أبرز الوجهات التي تضيف جاذبية وسحرًا خاصًا لهذا الحدث الكبير، مما يجعله جاهزًا لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم وتقديم تجارب لا تُنسى لجميع الأعمار.

تستمر فعاليات “ديزني ذا كاسل” ضمن موسم الرياض حتى نهاية الفعاليات المقررة، حيث تظل تلك اللحظات الساحرة والمميزة خالدة في ذاكرة كل من يشارك فيها.

كما تم تنظيم حفل لنجمات الغناء العربي في إطلالة مميزة وأداء استثنائي أذهل الحضور في ليلة استثنائية بموسم الرياض، حيث شهدت سهرة نجوم العرب في استقبال العام الجديد 2024 مشاركة عدد من الفنانات البارزات في الوطن العربي، بما فيهنّ الفنانات أصالة، وأنغام، وأحلام، ونانسي عجرم، وأسماء لمنور، في إطلالات موسيقية مميزة ومثيرة للاحتفال ببداية العام الجديد.

ظهور مميز لنجمات العرب وأداء يذهل كل الحضور في ليلة استثنائية بكل تفاصيلها ?❤️



An exceptional night with dazzling performances by Arab stars that mesmerized all audiences ?❤️#ليلة_نجمات_العرب#BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/hCEK37LORN — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 31, 2023