حظر مشاركة كلمات السر.. ديزني تلحق بـ”نتفليكس”

تعتزم كل من ديزني بلس، وهولو (المملوكة بشكل جزئي لشركة ديزني) فرض قيود مشابهة لما فعلته “نتفليكس” من أجل منع مشاركة الحسابات مع أشخاص آخرين خارج نطاق المنزل الواحد، وفق تقرير لـ”وايرد”.

ولدى مشتركي Disney +، وهولو، مهلة حتى 14 مارس المقبل للتوقف عن مشاركة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم مع أشخاص خارج أسرهم.

ومن المرتقب بدء تطبيق النظام الجديد في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة من 14 مارس المقبل، قبل تعميمه على المشتركين في دول العالم، بحسب تصريحات متحدث باسم ديزني لـ Ars Technica .

وقال المندوب أيضًا إنه تم إرسال الإخطارات إلى مشتركي Disney + في الولايات المتحدة السبت؛ على الرغم من أنه من الممكن أن بعض المشتركين لم يتلقوا تنبيهًا عبر البريد الإلكتروني.

عنوان واحد

تنص اتفاقيات المشتركين في الولايات المتحدة لدى هولو، وDisney + على أن المنزل يشمل مجموعة من الأجهزة الموجودة في عنوان واحد، والتي يستخدمها أشخاص يعتبرون هذا المكان محل إقامتهم الأساسي.

لم توضح الشركة الإجراءات التي تنوي استخدامها للتأكد من عدم مشاركة كلمات المرور خارج المنزل، لكن من المتوقع أن تحذو حذو نتفليكس، بالاعتماد على عناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، ومعرفات الأجهزة، ونشاط الحساب، لتحديد ما إذا كان المستخدم ينتهك شروط الخدمة أم لا.

تشير الشروط المحدثة أيضًا إلى أن Hulu قد تقوم بفحص حسابات المستخدمين للتأكد من عدم استخدام الحسابات على الأجهزة الموجودة خارج مكان إقامة المشترك.

تجربة نتفليكس

وسبق أن نفت “نتفليكس” استخدامها بيانات الـ(GPS) لتحديد أماكن الأجهزة المشتركة في الحساب الواحد.

“نتفليكس” اتجهت إلى منع مشاركة كلمات السر في مايو 2023 بسبب ارتفاع التكاليف، وتراجع أرباح البث.

وأثمرت الحملة عن إضافة نحو 9 ملايين مشترك جديد إلى المنصة، مع زيادة الإيرادات بنسبة 8% تقريبا إلى 8.5 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.

11 مليار دولار خسائر ديزني

قرار ديزني يأتي مدفوعا بالسبب نفسه، إذ خسرت الشركة أكثر من 11 مليار دولار من خدمات البث منذ إطلاق منصة ديزني بلس في عام 2019.

وتخطط ديزني لتحويل أعمال البث إلى الربحية بحلول نهاية عام 2024، طبقا لتأكيد الرئيس التنفيذي بوب إيجر للمساهمين.

وبعد فشل زيادة أسعار الاشتراكات في رفع الإيرادات، يبدو أن الحل في اتباع استراتيجية نتفليكس التي أثبتت نجاحها، بغض النظر عن إثارتها غضب العملاء.

تطبيق هولو، ليس متاحا في بعض الدول العربية حتى الآن، لكن من المتوقع أن تدمجه ديزني في تطبيقها خلال الربع الرابع من العام الجاري، بمجرد استكمال إجراءات ملكية هولو.