دبي بلينغ يتصدر أعلى الفيديوهات العربية مع كشف نتفليكس عن بياناتها لأول مرة

تُصدر نتفليكس لأول مرة على الإطلاق تقريرا عن المشاهدات التي تحققها برامجها، وتصدر مسلسل عن “دبي Bling” البرامج العربية بأكثر من 18 مليون مشاهدة من بين قرابة 18 ألف مسلسل وبرنامج وفيلم حققت قرابة 812 مليون ساعة مشاهدة على المنصة.

وأصدرت نتفليكس تقريرها مع تفاصيل بيانات المشاهدة لآلاف العروض والأفلام بعد تعرضها لانتقادات بشأن الشفافية التي برزت كقضية رئيسية خلال إضرابات هوليوود هذا العام.

ويقدم التقرير تفاصيل مثل ساعات المشاهدة لكل عنوان تمت مشاهدته لأكثر من 50000 ساعة و ما إذا كان العنوان متاحًا عالميًا.

تصدر فيلم “الأم” بطولة جنيفر لوبيز، الفيلم الأكثر مشاهدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بـ 249.9 مليون ساعة مشاهدة. وفقًا للتقرير، كانت البرامج التلفزيونية الأكثر مشاهدة على نتفليكس من يناير إلى يونيو 2023 هي:

“العميل الليلي -The Night Agent”: الموسم الأول (812.1 مليون ساعة مشاهدة).

“جيني وجورجيا-Ginny & Georgia”: الموسم الثاني (665.1 مليون ساعة مشاهدة).

“ذاجلوري The Glory”: الموسم الأول (ما يقارب 622.8 مليون ساعة مشاهدة).

“الأربعاء”: الموسم الأول (507.7 مليون ساعة مشاهدة).

“الملكة شارلوت: قصة بريدجيرتون” (503 مليون ساعة مشاهدة).

“أنت”: الموسم الرابع (440.6 مليون ساعة مشاهدة).

“La Reina del Sur”: الموسم الثالث (429.6 مليون ساعة مشاهدة).

“Outer Banks”: الموسم الثالث (402.5 مليون ساعة مشاهدة).

“جيني وجورجيا”: الموسم الأول (302.1 مليون ساعة مشاهدة).

“فوبار FUBAR”: الموسم الأول (266.2 مليون ساعة مشاهدة).

ورغم أن المنصة تقدم منذ عام 2021 قوائم أسبوعية لأفضل 10 أفلام ومسلسلات تلفزيونية أداء، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذا التقرير الشامل، وتخطط الشركة لإصدار البيانات مرتين سنويًا. وصرح تيد ساراندوس الرئيس التنفيذي المشارك في نتفليكس، للصحفيين في مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء أن “النتيجة غير المقصودة لعدم وجود بيانات أكثر شفافية حول مشاركتنا هي أنها خلقت جوًا من عدم الثقة بمرور الوقت مع المنتجين والمبدعين والصحافة حول ما كان يحدث”.