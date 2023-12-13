فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inترفيهأخبار أريبيان بزنسأناقة وتألقفنون وآداب

دبي بلينغ يتصدر أعلى الفيديوهات العربية مع كشف نتفليكس عن بياناتها لأول مرة

نتفليكس تكشف لأول مرة عن أعداد المشاهدات لأفلامها ومسلسلاتها وبرامجها ومسلسل عن دبي
يتصدر البرامج العربية

فريق التحرير by فريق التحرير

تُصدر نتفليكس لأول مرة على الإطلاق تقريرا عن المشاهدات التي تحققها برامجها، وتصدر مسلسل عن “دبي Bling” البرامج العربية بأكثر من 18 مليون مشاهدة من بين قرابة 18 ألف مسلسل وبرنامج وفيلم حققت قرابة 812 مليون ساعة مشاهدة على المنصة.

وأصدرت نتفليكس تقريرها مع تفاصيل بيانات المشاهدة لآلاف العروض والأفلام بعد تعرضها لانتقادات بشأن الشفافية التي برزت كقضية رئيسية خلال إضرابات هوليوود هذا العام.

ويقدم التقرير تفاصيل مثل ساعات المشاهدة لكل عنوان تمت مشاهدته لأكثر من 50000 ساعة و ما إذا كان العنوان متاحًا عالميًا.

تصدر فيلم “الأم” بطولة جنيفر لوبيز، الفيلم الأكثر مشاهدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بـ 249.9 مليون ساعة مشاهدة. وفقًا للتقرير، كانت البرامج التلفزيونية الأكثر مشاهدة على نتفليكس من يناير إلى يونيو 2023 هي:

  • “العميل الليلي -The Night Agent”: الموسم الأول (812.1 مليون ساعة مشاهدة).
  • “جيني وجورجيا-Ginny & Georgia”: الموسم الثاني (665.1 مليون ساعة مشاهدة).
  • “ذاجلوري The Glory”: الموسم الأول (ما يقارب 622.8 مليون ساعة مشاهدة).
  • “الأربعاء”: الموسم الأول (507.7 مليون ساعة مشاهدة).
  • “الملكة شارلوت: قصة بريدجيرتون” (503 مليون ساعة مشاهدة).
  • “أنت”: الموسم الرابع (440.6 مليون ساعة مشاهدة).
  • “La Reina del Sur”: الموسم الثالث (429.6 مليون ساعة مشاهدة).
  • “Outer Banks”: الموسم الثالث (402.5 مليون ساعة مشاهدة).
  • “جيني وجورجيا”: الموسم الأول (302.1 مليون ساعة مشاهدة).
  • “فوبار FUBAR”: الموسم الأول (266.2 مليون ساعة مشاهدة).

ورغم أن المنصة تقدم منذ عام 2021 قوائم أسبوعية لأفضل 10 أفلام ومسلسلات تلفزيونية أداء، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذا التقرير الشامل، وتخطط الشركة لإصدار البيانات مرتين سنويًا. وصرح تيد ساراندوس الرئيس التنفيذي المشارك في نتفليكس، للصحفيين في مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء أن “النتيجة غير المقصودة لعدم وجود بيانات أكثر شفافية حول مشاركتنا هي أنها خلقت جوًا من عدم الثقة بمرور الوقت مع المنتجين والمبدعين والصحافة حول ما كان يحدث”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...