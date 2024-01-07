السعودية: فعاليات حي حراء الثقافي تتزامن مع الإجازة الدراسية

ينظم حي حراء الثقافي بالمملكة العربية السعودية، فعاليات ليالي حراء الشتوية المجانية، تزامناً مع الإجازة الدراسية لمنتصف الفصل الدراسي الثاني.

وتستمر هذه الفعاليات حتى الجمعة المقبلة، وتقام من الساعة 5 مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

وتشمل الفعاليات مجموعة متنوعة تهدف لاستهداف وإرضاء جميع ضيوف حي حراء الثقافي، بدءًا من فعالية “صقور حراء” حيث يتمتع الزوار بمشاهدة عروض الصقارة والتعرف على الصقور عن كثب، والتقاط الصور التذكارية معها.

كما تشمل الفعاليات “فارس حراء” التي تقدم تجربة ركوب الخيل ومشاهدة عروض الخيّالة. تقام أيضًا فعالية “رسم الجبل” لتحفيز المبدعين على رسم جبل حراء وإبراز مواهبهم في الرسم.

ع / ثقافي/ حي حراء الثقافي صرح حضاري في مكة المكرمة 1444-07-09 هـ(واس)

تتيح الفعاليات تجربة صعود جبل حراء من خلال فعالية “هايكنج جبل حراء”، إلى جانب توفير منطقة “ألعاب للأطفال” تحتوي على العديد من الألعاب الهوائية المجانية للأطفال. يمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بتجربة تسوق فريدة في سوق “الحرف والصناعات التراثية”، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

يشمل البرنامج أيضًا زيارة معرض الوحي الذي يحوي مجسمات لغار حراء بأبعادها الطبيعية، وشاشة عملاقة تحكي قصة نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

يفتح حي حراء الثقافي أبوابه يومياً بجوار “جبل النور” للزوار من جميع أنحاء العالم، وقد شهد معرض الوحي نصف مليون زائر من 110 جنسية مختلفة، مؤكدًا على تقدم المملكة في تطوير المواقع التاريخية وتثريت تجربة الزوار الدينية والثقافية.

متى بدأ مشروع حي حراء الثقافي ؟

بدأ مشروع حي حراء الثقافي في شهر رمضان المبارك من عام 1441، وتم إطلاقه في مرحلته التجريبية وفتح أبوابه للزوار مجانًا.

أين يقع حي حراء الثقافي؟

يقع حي حراء الثقافي في سفح جبل النور (جبل حراء) بمكة المكرمة وبالقرب من جبل عرفات.

ما هي مكونات حي حراء الثقافي؟

معرض الوحي

متحف القرآن الكريم

متحف القهوة السعودية

صالة الأطفال

زيارة القنصل العام لتركيا حي حراء الثقافي

زار القنصل العام لتركيا والممثل الدائم لتركيا في منظمة التعاون الإسلامي حي حراء الثقافي، حيث تجولوا في أقسام معرض الوحي وأعربوا عن إعجابهم بالمحتوى العلمي والتقنيات المستخدمة في الحي، وثمنوا الجهود التي تبذلها المملكة في إثراء تجربة الزوار الدينية والثقافية.، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.