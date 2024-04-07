حفلات الإمارات وأماكن مناسبة للعائلات في عيد الفطر 2024

تتميز دولة الإمارات بالعديد من الفعاليات الاستثنائية في عيد الفطر 2024، كما تحظى أيضا بأماكن مميزة للاستمتاع بها خلال الإجازة، وفي هذا التقرير نرصد أبرز حفلات الإمارات والأماكن المناسبة للعائلات في عيد الفطر 2024.

حفلات الإمارات في عيد الفطر 2024

يمكن لمواطني الإمارات ولزوار الدولة الخليجية الاستمتاع بالعديد من الحفلات التي يحييها كبار النجوم العرب والأجانب، بالإضافة للعديد من الحفلات الموسيقية والعروض التي تنتشر في أنحاء مدن الإمارات.

1 ـ محمد رمضان في دبي

عشاق الفنان المصري محمد رمضان يمكنهم متابعته في دبي وتحديدا على مسرح الأجندة في مدينة دبي للإعلام في أمسية فنية يوم 12 أبريل/نيسان 2024، حيث يمكن الاستمتاع بالعديد من الأغاني التي يقدمها الفنان المصري.

2 ـ حفل عبد المجيد عبدالله

يحيي الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله يوم 13 أبريل/نيسان في دبي واحدة من أبرز الحفلات في الإماراة، وتحديدا في “كوكا كولا أرينا” سيقدم حلالها مجموعة من أبرز أغانيه الشهيرة.

3 ـ حفل ريما الأفريقي

يوم 11 أبريل/نيسان 2024، يمكن متابعة “ريما” نجم الموسيقى الأفريقية العالمي في مدينة دبي وتحديدا في “كوكا كولا أرينا”.

4 ـ حفلات الكوميديا

خلال الفترة من 12 وحتى 21 أبريل/نيسان زوار دبي على موعد مع “مهرجان دبي للكوميديا” حيث يمكن متابعة العديد من النجوم أبرزهم، الثنائي سبنسر وفوغ، وكريس ديستيفانو، وفرانك سكينر، وأنوباف سينغ باسي، وغيرهم.

5 ـ عرض إمبوسيبول السحري

يمكن متابعة عرض إمبوسيبول السحري في قصر الإمارات خلال شهر أبريل/ نيسان ويتراوح سعر التذكرة بين 950 و1950 دولارا.

6 ـ حفل عمر الأمين

من ضمن الفعاليات أيضا حفل يُحييه الفنان السوداني عمر الأمين في المجمع الثقافي في أبوظبي، ويبلغ سعر التذكرة نحو 100 درهم إماراتي.

أماكن مناسبة للعائلات في عيد الفطر بالإمارات

تحظى دولة الإمارات بالعديد من الأماكن التي يمكن زيارتها خلال عيد الفطر وتكون مناسبة للعائلات والأطفال.

1 ـ العاب نارية في دبي

تضيء عروض الألعاب النارية سماء دبي كل ليلة على مدار أيام العيد الثلاثة ويمكن مشاهدتها في دبي فستيفال سيتي مول وحتا في أول أيام العيد، وفي اليوم الثاني، تضاء سماء السيف بالإبهار، أما في اليوم الثالث يكون زوار بلوواترز وذا بييتش، جميرا بيتش ريزيدنس على موعد مع هذه الألعاب.

2 ـ مبادر أطياف العيد

تشمل المبادرة بعض العروض الضوئية على عدد من أشهر معالم دبي، حيث يمكن مشاهدتها في السيف، ومسجد جميرا، ومسجد الحباي في الخوانيج، ودبي فستيفال سيتي مول.

3 ـ الفرق المتجولة

تتميز دبي بوجود العديد من الفرق المتجولة في الشوارع ووجهات التسوق، والتي تجذب العديد من المتابعين الذين يستمتعون بهذه العروض المبهرة.

4 ـ سباق سوق رايب

يوم 14 أبريل/نيسان يمكن للجميع من مختلف الأعمار المشاركة في سباق للجري، ينطلق السباق من سوق رايب الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، ويمكن المشاركة في 3 مسارات الأول طوله 2.5 كيلومتر والثاني 5 كيلومترات والثالث 10 كيلومترات.

5 ـ إكسبو دبي

في مدينة إكسبو دبي يمكن أداء صلاة عيد الفطر بمسجد المدينة، ويمكن أيضا متابعة العديد من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المدينة سواء كانت فنية أو ثقافية، علاوة على تجارب الطعام المميزة.

6 ـ ملاهي أبوظبي

خلال إجازة العيد يمكن قضاء أوقات ممتعة في ملاهي أبوظبي مثل، عالم وارنر براذرز في جزيرة ياس وماجيك بلانيت في مارينا مول، وحديقة ياس ووتروورلد في جزيرة ياس، وعالم فيراري في جزيرة ياس، وحديقة المرجان المائية في منتزه خليفة.

7 ـ مولات أبوظبي

من الأماكن المفضلة للزيارة في الأعياد، مولات أبوظبي، مثل، ياس مول، ومركز المارينا، والراحة مول، وجاليريا مول، وأبوظبي مول، ودلما مول، والخالدية مول، والوحدة مول، وأفينيو أبراج الاتحاد.