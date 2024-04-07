فريق التحرير by فريق التحرير

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حفلات الإمارات وأماكن مناسبة للعائلات في عيد الفطر 2024

تحظى دولة الإمارات بالعديد من الأماكن التي يمكن زيارتها خلال عيد الفطر وتكون مناسبة للعائلات والأطفال.

فريق التحرير by فريق التحرير

تتميز دولة الإمارات بالعديد من الفعاليات الاستثنائية في عيد الفطر 2024، كما تحظى أيضا بأماكن مميزة للاستمتاع بها خلال الإجازة، وفي هذا التقرير نرصد أبرز حفلات الإمارات والأماكن المناسبة للعائلات في عيد الفطر 2024.

حفلات الإمارات في عيد الفطر 2024

يمكن لمواطني الإمارات ولزوار الدولة الخليجية الاستمتاع بالعديد من الحفلات التي يحييها كبار النجوم العرب والأجانب، بالإضافة للعديد من الحفلات الموسيقية والعروض التي تنتشر في أنحاء مدن الإمارات.

1 ـ محمد رمضان في دبي

حفلات الإمارات وأماكن مناسبة للعائلات في عيد الفطر 2024

عشاق الفنان المصري محمد رمضان يمكنهم متابعته في دبي وتحديدا على مسرح الأجندة في مدينة دبي للإعلام في أمسية فنية يوم 12 أبريل/نيسان 2024، حيث يمكن الاستمتاع بالعديد من الأغاني التي يقدمها الفنان المصري.

2 ـ حفل عبد المجيد عبدالله

حفلات الإمارات وأماكن مناسبة للعائلات في عيد الفطر 2024

يحيي الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله يوم 13 أبريل/نيسان في دبي واحدة من أبرز الحفلات في الإماراة، وتحديدا في “كوكا كولا أرينا” سيقدم حلالها مجموعة من أبرز أغانيه الشهيرة.

3 ـ حفل ريما الأفريقي

يوم 11 أبريل/نيسان 2024، يمكن متابعة “ريما” نجم الموسيقى الأفريقية العالمي في مدينة دبي وتحديدا في “كوكا كولا أرينا”.

4 ـ حفلات الكوميديا

خلال الفترة من 12 وحتى 21 أبريل/نيسان زوار دبي على موعد مع “مهرجان دبي للكوميديا” حيث يمكن متابعة العديد من النجوم أبرزهم، الثنائي سبنسر وفوغ، وكريس ديستيفانو، وفرانك سكينر، وأنوباف سينغ باسي، وغيرهم.

5 ـ عرض إمبوسيبول السحري

يمكن متابعة عرض إمبوسيبول السحري في قصر الإمارات خلال شهر أبريل/ نيسان ويتراوح سعر التذكرة بين 950 و1950 دولارا.

6 ـ حفل عمر الأمين

من ضمن الفعاليات أيضا حفل يُحييه الفنان السوداني عمر الأمين في المجمع الثقافي في أبوظبي، ويبلغ سعر التذكرة نحو 100 درهم إماراتي.

أماكن مناسبة للعائلات في عيد الفطر بالإمارات

تحظى دولة الإمارات بالعديد من الأماكن التي يمكن زيارتها خلال عيد الفطر وتكون مناسبة للعائلات والأطفال.

1 ـ العاب نارية في دبي

حفلات الإمارات وأماكن مناسبة للعائلات في عيد الفطر 2024

تضيء عروض الألعاب النارية سماء دبي كل ليلة على مدار أيام العيد الثلاثة ويمكن مشاهدتها في دبي فستيفال سيتي مول وحتا في أول أيام العيد، وفي اليوم الثاني، تضاء سماء السيف بالإبهار، أما في اليوم الثالث يكون زوار بلوواترز وذا بييتش، جميرا بيتش ريزيدنس على موعد مع هذه الألعاب.

2 ـ مبادر أطياف العيد

تشمل المبادرة بعض العروض الضوئية على عدد من أشهر معالم دبي، حيث يمكن مشاهدتها في السيف، ومسجد جميرا، ومسجد الحباي في الخوانيج، ودبي فستيفال سيتي مول.

3 ـ الفرق المتجولة

تتميز دبي بوجود العديد من الفرق المتجولة في الشوارع ووجهات التسوق، والتي تجذب العديد من المتابعين الذين يستمتعون بهذه العروض المبهرة.

4 ـ سباق سوق رايب

يوم 14 أبريل/نيسان يمكن للجميع من مختلف الأعمار المشاركة في سباق للجري، ينطلق السباق من سوق رايب الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، ويمكن المشاركة في 3 مسارات الأول طوله 2.5 كيلومتر والثاني 5 كيلومترات والثالث 10 كيلومترات.

5 ـ إكسبو دبي

حفلات الإمارات وأماكن مناسبة للعائلات في عيد الفطر 2024

في مدينة إكسبو دبي يمكن أداء صلاة عيد الفطر بمسجد المدينة، ويمكن أيضا متابعة العديد من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المدينة سواء كانت فنية أو ثقافية، علاوة على تجارب الطعام المميزة.

6 ـ ملاهي أبوظبي

حفلات الإمارات وأماكن مناسبة للعائلات في عيد الفطر 2024

خلال إجازة العيد يمكن قضاء أوقات ممتعة في ملاهي أبوظبي مثل، عالم وارنر براذرز في جزيرة ياس وماجيك بلانيت في مارينا مول، وحديقة ياس ووتروورلد في جزيرة ياس، وعالم فيراري في جزيرة ياس، وحديقة المرجان المائية في منتزه خليفة.

7 ـ مولات أبوظبي

من الأماكن المفضلة للزيارة في الأعياد، مولات أبوظبي، مثل، ياس مول، ومركز المارينا، والراحة مول، وجاليريا مول، وأبوظبي مول، ودلما مول، والخالدية مول، والوحدة مول، وأفينيو أبراج الاتحاد.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...