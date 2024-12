القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار.. “أوبنهايمر” يفوز بـ 7 ألقاب

فيلم السيرة الذاتية الملحمي “أوبنهايمر” الذي تدور أحداثه حول عالم الفيزياء النظرية “جيه روبرت أوبنهايمر”، والذي يوصف بأنه أبو القنبلة الذرية، حصد جائزة أفضل فيلم.

أوسكار أفضل مخرج

وفي الحفل الذي أقيم مساء الأحد، حصد المخرج كريستوفر نولان، مخرج “أوبنهايمر” جائزة أفضل مخرج.

أوسكار أفضل ممثل

فيما فاز الممثل الأيرلندي كيليان مورفي بجائزة أفضل ممثل بعدما جسد شخصية مبتكر القنبلة الذرية.

وتأتي جائزة الأوسكار أفضل ممثل ختاما رائعا لموسم الجوائز ناجح لمورفي الذي حصد جائزة جولدن جلوب وجائزة بافتا وجائزة نقابة ممثلي الشاشة لأدائه في “أوبنهايمر”.



أوسكار أفضل ممثل مساعد

أما الجائزة الرابعة التي حصدها فيلم “أوبنهايمر”، فكانت من نصيب روبرت داوني جونيور، الذي جسد شخصية لويس شتراوس، رئيس هيئة الطاقة الذرية” الذي حاز جائزة أفضل ممثل مساعد عن أداء دور.

كما فاز الفيلم بجائزة أفضل تصوير سينمائي وجائزة أفضل مونتاج، بالإضافة إلى جائزة أفضل موسيقى تصويرية.

أوسكار أفضل ممثلة

وبعيد عن فيلم “أوبنهايمر”، وحصلت الممثلة الأمريكية، إيما ستون على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم الكوميديا السريالية “كائنات مسكينة” أو “بور ثينجس”، الذي يدور حول امرأة جرى لها زرع دماغ طفل.

إيما ستون، التي كانت تعد من بين الفنانين الأعلى أجراً في العالم، حصدت في عام 2017 جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة، عن دورها في فيلم “لا لا لاند”.



أوسكار أفضل ممثلة مساعدة

بينما ذهبت جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة للممثلة والمغنية الأمريكية دافين جوي راندولف، عن دورها كطاهية مكلومة في فيلم “الباقون – The Holdovers”، الذي تدور أحداثه حول معلمة حادة الطباع تبقى في المدرسة خلال العطلات.

وفيما يلى نقدم القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار 2024

فيلم “أوبنهايمر” حصد جوائز:

أفضل فيلم

كيليان مورفي أفضل ممثل

روبرت داونىي جونيور أفضل ممثل مساعد

كريستوفر نولان أفضل مخرج

أفضل تصوير سينمائي

أفضل موسيقى تصويرية

أفضل مونتاج

أغنية «?What Was I Made For» لـ “بيلى إيليش”

أفضل أغنية أصلية عن فيلم “باربى”

فيلم «Poor Things».

إيما ستون أفضل ممثلة

أفضل تصميم ملابس

أفضل تصميم إنتاج

أفضل مكياج وتصميم شعر

دافين جوى راندولف أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم “THE HOLDOVERS”.

فيلم Anatomy of a Fall أفضل سيناريو أصلي

فيلم American Fiction أفضل سيناريو مقتبس

فيلم The Zone of Interest أفضل فيلم دولي

فيلم The Zone of Interest أفضل صوت

فيلم The Wonderful Story of Henry Sugar أفضل فيلم حي قصير

فيلم 20Days in Mariupol أفضل فيلم وثائقي

فيلم The Last Repair Shop أفضل فيلم وثائقي قصير

فيلم Godzilla Minus One أفضل مؤثرات بصرية

The Boy and the Heronأفضل فيلم رسوم متحركة

War is Over أفضل فيلم رسوم متحركة قصير