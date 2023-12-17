السعودية تعلن تعليق حفلات موسم الرياض

أصدرت المملكة العربية السعودية توجيها بتعليق حفلات موسم الرياض 2023 لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم نظرا لحالة العزاء في دولة الكويت.

جاء ذلك عبر إعلان على صفحة وحساب موسم الرياض الرسمي قبل قليل بعد إعلان حالة العزاء في دولة الكويت على وفاة أميرها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية صباح أمس السبت، وتمت مراسم الجنازة والعزاء اليوم الأحد.



و أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض بموقع ” إكس ” تعليق الحفلات الغنائية لمدة 3 أيام نظراً لوفاة أمير الكويت.



وقال :” بناءً على التوجيه الكريم ، نعلن عن تعليق الحفلات الغنائية ثلاثة أيام، نظرًا لوفاة سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله” .



و كان وزير شؤون الديوان الأميري أعلن أن صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل صباح اليوم الأحد بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق .

واقتصر الحضور في مراسم دفن جثمانه الطاهر الثرى سيقتصر على أقربائه فقط.

وقد أعلنت دولة الكويت بالأمس رسميا الحداد لمدة 40 يوما على وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد فيما نعت دول مجلس التعاون الخليجي أمير الكويت معلنة الحداد 3 أيام على الأمير.

بناءً على التوجيه الكريم؛

نعلن عن تعليق الحفلات الغنائية ثلاثة أيام، نظرًا لوفاة سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله. — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 17, 2023