تعرف على أبرز فعاليات موسم الرياض 2023

يعد موسم الرياض 2023 واحدا من أبرز المواسم الثقافية والترفيهية في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم في كل موسم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تجذب الكثير من الزوار من جميع أنحاء العالم.

يتميز موسم الرياض بتنوعه وشموليته، حيث يضم عروضًا ثقافية فلكلورية، وحفلات موسيقية مبهرة، ونزالات رياضية، ونشاطات تجارية مثيرة، والعديد من المفاجآت الأخرى، ونجمع لكم في التقرير التالي أهم عروض وأبرز فعاليات موسم الرياض لهذا العام.

موعد فعاليات موسم الرياض 2023

سوف تبدأ فعاليات موسم الرياض 2023 من 28 أكتوبر 2023، ويهدف موسم الرياض إلى تعزيز السياحة وتنشيط الاقتصاد المحلي وتقديم تجربة فريدة من نوعها للمقيمون والزوار على حد سواء.

فعاليات عالمية وإثارة وحماس تفوق كل التوقعات في موسم الرياض 2023? ❤️



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أهم عروض وفعاليات موسم الرياض 2023

موسم الرياض هو أحد أبرز الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تُقام في المملكة العربية السعودية، ويجذب السياح والمقيمين على حد سواء، وفي موسم الرياض 2023 هناك العديد من العروض والفعاليات التي يجب عليك أن تشهدها، إليك أهم عروض وفعاليات موسم الرياض وفقًا لموقع فعاليات الرياض الرسمي Webook:

1- BATTLE OF THE BADDEST

نزال تاريخي في موسم الرياض 2023 بين الملاكم العالمي فرانيس زافيير نانو والملاكم البريطاني الحاصل على لقب بطولة الملاكمة العالمية تايسون فيوري.

يقام النزال يوم 28 أكتوبر بمنطقة بوليفارد هول، وهناك 8 أنواع للتذاكر لتتمكن من مشاهدته، على النحو التالي:

رويال بقيمة 3,500 ريال سعودي

ماسية بقيمة 2,500 ريال سعودي

بلاتينيوم بقيمة 1,000 ريال سعودي

G1 بقيمة 500 ريال سعودي

G2 بقيمة 400 ريال سعودي

G3 بقيمة 300 ريال سعودي

G4 بقيمة 200 ريال سعودي

G5 بقيمة 100 ريال سعودي

اعلانات النزال التاريخي بين

FURY Vs NGANNOU ??

في مدينة لاس فيغاس ?



موعدنا يوم 28 أكتوبر ?️

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⁦#RiyadhSeason⁩

⁦#BigTime⁩

⁦#BattleOfTheBaddest pic.twitter.com/6kPDXxAuSA — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 20, 2023

2- WWE كراون جول

WWE تقدم “كراون جول” في مسرح محمد عبده أرينا، يوم السبت الموافق ٤ نوفمبر مع أشهر نجوم WWE، حيث يظهر لأول مرة منذ عام 2018، جون سينا بطل العالم الذي تم تتويجه في 16 بطولة.

يقام النزال يوم 28 أكتوبر بمنطقة بوليفارد سيتي، ضمن فعليات موسم الرياض 2023 وهناك 8 أنواع للتذاكر لتتمكن من مشاهدته، على النحو التالي:

VIP BOX بقيمة 10,497.2 ريال سعودي

VVIP بقيمة 1,200 ريال سعودي

بقيمة 1,200 ريال سعودي VIP بقيمة 800 ريال سعودي

بلاتنيوم بقيمة 500 ريال سعودي

جولد بقيمة 75 ريال سعودي

سيلفر بقيمة 50 ريال سعودي

3- مسرحية تطبق الشروط والاحكام

تتناول أحداث مسرحية تطبق الشروط والاحكام قصة طباخ شاب يقع في حب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه، عندما يعبر عن مشاعره لها، يواجه تحديًا غريبًا، حيث يشترط عليه الدخول إلى دار مسنين خاصة بالمجرمين المتقاعدين.

تُقام المسرحية يوم 10 نوفمبر بمنطقة بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 وهناك 29 نوع من أنواع التذاكر لتتمكن من حضورها، وأبرزها ما يلي:

VVIP1 بقيمة 1,350 ريال سعودي

VIP بقيمة 900 ريال سعودي

AM1 760 ريال سعودي

AM2 720 ريال سعودي

AR1 675 ريال سعودي

AR3 550 ريال سعودي

IL 450 ريال سعودي

CR 320 ريال سعودي

DM2 180 ريال سعودي

DR2 1 100 ريال سعودي

DR2 2 90 ريال سعودي

4- ليالي الكوميديا

ليالي كوميدية هي عبارة عن عروض كوميدية يقدمها الفنان الكوميدي إبراهيم حجاج مع مجموعة من الكوميديين المحليين والعرب المميزين في سهرات ممتزجة بين الفكاهة والإبداع.

تُقام العروض يوم 6 نوفمبر بمنطقة بوليفارد سيتي بداخل المسرح العالمي.

5- مسرحية شيخ روحاني

مسرحية شيخ روحاني هي رواية حول اخوين يعيشان مع عائلاتهما في منطقة غير معروفة وغير آمنة، حيث يواجهان صعوبات اقتصادية، وبسبب هذه الظروف، يلجآ الاخوان إلى الدجل والشعوذة لكسب المال اللازم لحياتهما اليومية، ومع مرور الوقت تتفاقم الأمور ويتحول الأمر إلى صراع دامي يؤدي إلى حدوث عدد كبير من القتلى والضحايا.

تُقام المسرحية يوم 30 أكتوبر بمنطقة بوليفارد سيتي بداخل مسرح بكر الشدي.

تبدأ أسعار التذاكر من 85 ريال سعودي وحتى 900 ريال سعودي.

6- مسرحية زواج اصطناعي

تدور قصة المسرحية حول مشكلة شروق وفاروق التي تواجههما في ليلة زفافهما، مما يضطرهما إلى استشارة خبير في العلاقات العاطفية، يقوم هذا الخبير بتنفيذ تجربة جديدة لهما باستخدام التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، هذه التجربة تجعلهما يراجعان مشروع زواجهما بشكل كامل.

تُقام المسرحية يوم 30 أكتوبر بمنطقة بوليفارد سيتي، وهناك 29 نوع من أنواع التذاكر لتتمكن من حضورها، وأبرزها ما يلي:

VVIP1 بقيمة 1,350 ريال سعودي

VIP بقيمة 900 ريال سعودي

AM1 760 ريال سعودي

AM2 720 ريال سعودي

AR1 675 ريال سعودي

AR3 550 ريال سعودي

IL 450 ريال سعودي

CR 320 ريال سعودي

DM2 180 ريال سعودي

DR2 1 100 ريال سعودي

DR2 2 90 ريال سعودي

7- كأس السوبر التركي

ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 سيقام كأس السوبر التركي بين فريقي فناربخشة وغالطا سراي.

المباراة تقام يوم 30 ديسمبر باستاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.

8- كأس موسم الرياض للتنس

ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 ستقام بطولة كأس موسم الرياض للتنس.

ومن المقرر أن تقام يومي 26 – 27 ديسمبر بمشاركة اللاعبين ديوكوفيتش وألكاراز، وأرينا سابالينكا وأنس جابر.

كأس موسم الرياض للتنس ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 ?

بمشاركة اللاعبين ديوكوفيتش، ألكاراز، أرينا سابالينكا وأونس جابر ??



? 26 – 27 ديسمبر #RiyadhSeason

#BigTime pic.twitter.com/zu6Z8vR8qi — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 19, 2023

كيفية حجز تذاكر موسم الرياض 2023

تم اعتماد منصتين لبيع تذاكر موسم الرياض بأمان وبتقنيات عالمية متقدمة هما:

الموقع الرسمي لشراء تذاكر موسم الرياض: webook.com/SA

التطبيق الرسمي لشراء تذاكر موسم الرياض: سيتم إطلاقه في نهاية أكتوبر.

بمجرد اكتمال عملية الشراء بنجاح، ستتلقون رسالة إلكترونية لتأكيد الشراء.

ستكون تذكرتكم متوفرة مباشرة في التطبيق بعد استلامكم لرسالة التأكيد الإلكترونية بنجاح.

للوصول إلى التطبيق، استخدموا عنوان بريدكم الإلكتروني وكلمة المرور التي استخدمتموها لشراء التذكرة.

بعد تسجيل الدخول في التطبيق، ستجدون التذاكر في حسابكم.

ستكون تذكرتكم نشطة عند اقتراب موعد الفعالية ولن تتمكنوا من رؤية رمز الكيو آر أو مشاركة التذكرة قبل اقتراب موعد الحدث.

ستتلقون رسالة إلكترونية عند تفعيل تذكرتكم.

استخدموا التذكرة في يوم الفعالية للدخول.