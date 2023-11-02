تطبيق Webook احجز اكثر من 30 حفلة وعرض في موسم الرياض 2023

تطبيق Webook هو التطبيق الذي يسهل عليك حجز تذاكر الفعاليات المختلفة لموسم الرياض 2023.

بدأت فعاليات موسم الرياض لعام 2023 يوم السبت 28 أكتوبر 2023، حيث سيشارك فيها العديد من الفنانين وستضم عددًا من الفعاليات والعروض المميزة، ويوفر تطبيق Webook قائمة كاملة بجميع الفعاليات والحفلات ويعطيك إمكانية الحجز بسهولة ويسر، بالإضافة إلى ذلك يحتوي التطبيق على مزايا حصرية تجعل تجربة حجز التذاكر أكثر سهولة ومتعة.

في التقرير التالي نوضح كيفية التسجيل في تطبيق Webook الرسمي وحجز تذاكر الحفلات بموسم الرياض.

خطوات التسجيل في تطبيق وي بوك Webook

وفرت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية موقعا إلكترونيا وتطبيا إلكترونيا لتيسير حجز التذاكر لموسم الرياض الحالي، وأتاحت من خلالهما الاطلاع على كافة الفعاليات الخاصة بالموسم وحجزها.

وإليك خطوات حجز تذاكر موسم الرياض بالتفصيل من خلال التطبيق :

تحميل وتثبيت تطبيق Webook

قم بتحميل تطبيق وي بوك من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي وثبّته.

يمكن تحميل التطبيق عبر أندرويد من هنا، وعلى IOS من هنا.

تسجيل حساب جديد علىWebook

افتح تطبيق وي بوك واضغط على أيقونة الدخول / التسجيل الموجودة في الصفحة الرئيسية.

بعدها اضغط على زر “تسجيل” الموجود بجوار عبارة “ليس لدي حساب”، ثم املأ البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم الأول والأخير وعنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، قم أيضًا بإدخال رقم هاتفك المحمول المرتبط برمز الدولة الخاص بك.

بعد ملء البيانات، انقر على زر “قرأت ووافقت على الشروط والأحكام”، لتأكيد قراءتك وموافقتك على الشروط والأحكام المعمول بها.

حجز تذاكر موسم الرياض عبر تطبيق Webook

عند النقر على أيقونة “التالي”، ستتمكن من التسجيل في تطبيق وي بوك الخاص بموسم الرياض بنجاح، بعد ذلك عد إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق واضغط على زر “دخول / تسجيل”، قم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك واضغط على زر “تسجيل الدخول”، الآن بإمكانك حجز التذاكر للفعالية التي تود حضورها.

كيف تحصل على تذكرتك الإلكترونية من موقع Webook؟

يمكن الحصول على تذكرتك من وي بوك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تأكيد الشراء: بعد إتمام عملية الشراء بنجاح، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا لتأكيد الشراء، ورغم ذلك، هذا البريد ليس تذكرتك الفعلية.

الوصول إلى تذكرتك الإلكترونية: ستتوفر لديك تذكرتك الإلكترونية مباشرة في التطبيق بعد استلام بريد التأكيد الإلكتروني الذي سيصلك بعد إتمام عملية الشراء بنجاح، سيتم توفير تطبيق webook.com قريبًا وستتلقى بريدًا إلكترونيًا يخطرك بتوافر التطبيق.

تسجيل الدخول إلى التطبيق: قم بتسجيل الدخول باستخدام عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور التي استخدمتها لشراء التذكرة.

الوصول إلى تذاكرك: عند تسجيل الدخول إلى التطبيق، ستجد تذاكرك محفوظة في حسابك.

استخدام التذكرة في يوم الفعالية: ستظل تذكرتك سارية المفعول حتى يوم الفعالية التي اشتريت تذكرة لحضورها، ستتمكن من الدخول باستخدامها في ذلك اليوم.

الحفلات التي تم تنفيذها علي تطبيق webook

1- فعالية “أشرس رجل في العالم”(BATTLE OF THE BADDEST LIVE STREAM)

2- ليلة عبد المجيد عبد الله

3- WWE كراون جول

الحفلات والعروض المتاحة للحجز علي تطبيق webook

فتح موقع وي بوك، موسم الرياض الرابع 2023، باب الحجز ل 4 عروض مسرحية حتى الآن، وهي:

1- مسرحية زواج اصطناعي علي تطبيق وي بوك

بداية العرض: 30 أكتوبر 2023

أسعار التذاكر: من 80 إلي 1200 ريال سعودي

2- مسرحية شيخ روحاني علي تطبيق وي بوك

بداية العرض: 30 أكتوبر 2023

أسعار التذاكر: من 75 إلي 720 ريالا سعوديا

3- ليال كوميدية علي تطبيق وي بوك

بداية العرض: 6 نوفمبر 2023

أسعار التذاكر: من 75 إلي 550 ريالا سعوديا

4- مسرحية تطبق الشروط والأحكام علي تطبيق وي بوك

بداية العرض 10 نوفمبر

أسعار التذاكر: من 80 إلي 1350ريالا سعوديا

5- مسرحية صوابع زينب علي تطبيق وي بوك

بداية العرض: 16 نوفمبر 2023

أسعار التذاكر: من 95 إلي 1080 ريالا سعوديا

6- مسرحية ميمة ولدي علي تطبيق وي بوك

بداية العرض: 17 نوفمبر 2023

أسعار التذاكر: من 85 إلي 900ريال سعودي

7- مسرحية التلفزيون علي تطبيق وي بوك

بداية العرض: 20 نوفمبر 2023

أسعار التذاكر: من 80 إلي 1350 ريالا سعوديا

8- قصة حياة أمي علي تطبيق webook

بداية العرض: 24 نوفمبر 2023

أسعار التذاكر: من 80 إلي 1350 ريالا سعوديا

9- مسرحية علي بابا علي تطبيق webook

بداية العرض: 30 نوفمبر 2023

أسعار التذاكر: من 100 إلي 1080 ريالا سعوديا

10- مسرحية شحاتين أكاديمي علي تطبيق webook

بداية العرض: 7 ديسمبر 2023

أسعار التذاكر: من 80 إلي 1350 ريالا سعوديا

11- مسرحية السندباد علي تطبيق webook

بداية العرض: 18 ديسمبر 2023

أسعار التذاكر: من 90 إلي 1350 ريالا سعوديا

اقرا المقال الخاص بفعاليات موسم الرياض 2023 للمزيد من العروض والحفلات التي يمكن حجزها علي تطبيق webook