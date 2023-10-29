فتح موسم الرياض في نسخته الرابعة أبوابه لاستقبال الجماهير، مساء اليوم (السبت)، استعدادًا للنزال التاريخي BattleOfTheBaddest بين بطل العالم في الملاكمة في الوزن الثقيل “تايسون فيوري”، وبطل العالم السابق في فنون القتال المختلطة “فرانسيس إنجانو”.





وسيُقام هذا النزال المنتظر والتحدي المرتقب على حلبة الرياض، بين نجمين هما الأفضل والأبرز في منافسات رياضة القتال والملاكمة، وفقاً لقواعد الملاكمة القياسية لذا فمن المتوقع أن يحظى بأقصى درجات التشويق والإثارة، فمنذ الإعلان عن هذه المواجهة النارية، تصاعدت نبرة التحدي بين البطلين، وارتفعت وتيرة التحليلات والنقاشات والتوقعات.







ويأتي النزال التاريخي ضمن الفعاليات الرئيسية لحفل افتتاح موسم الرياض 2023، والذي من المقرر أن يشهد العديد من المناطق والأحداث الترفيهية المتنوعة، والتي تحظى بإقبال واسع من الجمهور، وفق”أخبار24″.





نبذه تاريخية عن الملاكم تايسون فيوري

جنسية تايسون فيوري : بريطانية.

عمر تايسون فيوري : 34 عامًا.

طول الملاكم : حوالي 211 سم.

وزن الملاكم تايسون فيوري : حوالي 125 كيلوغرام.

تاريخة المهني : 34 مباراة دون هزيمة وتعادل واحد.

معلومات عن الملاكم فرانسيس نغانو

جنسية فرنسيس نغانو : كاميرونية وفرنسية.

عمر الملاكم فرانسيس نغانو : 36 عامًا.

طول الملاكم : 196 سم.

وزن اللاعب فرانسيس نغانو : حوالي 120 كيلوغرام.

تاريخة المهني : 17 انتصارًا و3 هزائم.

القنوات الناقلة للنزال هي:

BT Sport Box Office.

Ssc HD.

قناة السعودية الرياضية.

MBC ACTION.

ينطلق اليوم #موسم_الرياض بنسخته الرابعة بأقوى الفعاليات والمناطق المميزة، تعرف عليها ??#روح_السعودية pic.twitter.com/AjvPRsAeey — روح السعودية (@VisitSaudiAR) October 28, 2023