تامر حسني يطير في الهواء لمسافة 120 مترا.. ماذا حدث في مدينة الشيخ زايد؟

نشر المطرب المصري تامر حسني، الثلاثاء، فيديو على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ظهر فيه وهو يطير فوق رؤوس الجماهير في إحدى الحفلات التي أحياها في عيد الأضحى المبارك.

وحلّق تامر حسني، فوق الجمهور في الحفل الذي أقيم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة المصرية، حيث تحرك في الهواء فوق الجمهور وهو مربوطا بالحبال.

تامر حسني يطير فوق جمهوره لمسافة 120 مترا

وكتب الفنان المصري على فيسبوك قائلا: “طرت لمسافة ١٢٠ مترا لآخر واحد في الجمهور الكبير الذي حضر الحفل”.

ووصف حسني، ما قام به بأنه “مخاطرة كبيرة”، وقال: “أكبر من مخاطرة حفل العام الماضي الذي أقيم في الساحل الشمالي بمصر”.

الهدف من هذه المخاطرة

وأضاف:” الهدف من هذه المخاطرة هو معرفة مدى حب الجمهور لي، وهو ما يزيد الشغف والطموح لدى”.

وقال الفنان المصري مخاطبا جمهوره: أنه يسعى لتقديم الأفضل ويسعى لرسم الفرحة على وجه جمهوره، ويقوم دائما بتقديم ما يليق به، وبمشواره الطويل معه منذ أول ظهور له في عالم الغناء.

وأكد حسني، أن الحضور في هذا الحفل، يعد من الأكبر في تاريخ الحفلات.