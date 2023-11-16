تأجيل فعاليات “ليلة الدموع” في موسم الرياض

أجلت الهيئة العامة للترفيه في السعودية حفل “ليلة دموع 2” المقرر إقامته مساء اليوم الخميس ضمن برنامج “موسم الرياض 2023″.

و أوضحت الصفحة الرسمية للشركة المنظمة “Benchmark”، عبر بيان رسمي، سبب تأجيل الحفل الغنائي، الذي ضم أشهر مطربي الأغنية الحزينة، بسبب الحالة الجوية للطقس في العاصمة السعودية، مشيرة إلى الموعد الجديد للحفل، مساء غد الجمعة 17 نوفمبر على مسرح أبو بكر سالم.

و قالت الشركة عبر موقعها الرسمي: “جمهورنا الغالي ‏نأسف لإبلاغكم بتأجيل الحفل ‏نظراً للأحوال الجوية الممطرة، وحرصا على سلامتكم تقرر تأجيل حفل (ليلة الدموع) إلى الغد الجمعة الموافق 17 نوفمبر”.

وكان ينتظر اليوم عشاق الأغنيات الحزينة “ليلة دموع” جديدة، و الإلتقاء بأشهر المطربين الشباب العرب المعروفين بأداء الأغنية الحزينة، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الحالية.

وذلك على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، ويشارك بليلة الدموع، رامي صبري وتامر عاشور وآدم ورامي جمال، و يقام هذا النوع من الحفلات بعد التجربة الأولى في أغسطس الماضي، ضمن فعاليات تقويم جدة، شهد حينها نفاذ التذاكر بوقت قياسي فور الإعلان عنها.

وقد طرح منظمو الحفل، التذاكر اعتباراً من مساء أمس، وجاءت أسعارها على النحو التالي: “الفئة الفاخرة: 1850 ريالا سعوديا”، و”فئة كبار الشخصيات: 1450 ريالا سعوديا، و”فئة الغرفة الفاخرة: 1800 ريال سعودي”، أما “الفئة الرابعة: 650 ريالا سعوديا”، و”الفئة الخامسة: 390 ريالا سعوديا”، في حين بلغ سعر تذاكر “الفئة السادسة والأخيرة: 250 ريالا سعوديا”.