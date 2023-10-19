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دبي.. تأجيل حفلات كوكا كولا أرينا

لأسباب لم تعلن صراحة، لكن يبدو أنها مرتبطة بما يحصل في غزة، أعلنت كوكا كولا أرينا عن تأجيل حفلي عمرو دياب وشون بول المقررين نهاية الأسبوع الجاري

فريق التحرير by فريق التحرير
دبي.. تأجيل حفلات كوكا كولا أرينا

أعلنت كوكا كولا أرينا في دبي، الصالة المغلقة المتعددة الاغراض الأكبر على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط، عن تأجيل الحفلات التي كانت مقررة يومي الجمعة والسبت المقبلين والتي كان من المقرر أن يحييها المطرب المصري عمرو دياب ومغني الراب الجامايكي شون بول توالياً، دون إعطاء تفاصيل حول الأسباب التي أدت لذلك.

وقالت في بيان على إنستغرام: “تم تأجيل الحفلات الغنائية التي كانت مقررة نهاية هذا الأسبوع، وهذه الحفلات تشمل حفل عمرو دياب، وحفل شون بول وحفل تي آي”.

وأضاف البيان: “سنقوم في الأيام القادمة بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إدارات الفنانين ومنظمي الحفلات، من أجل اختيار تواريخ جديدة لهذه الحفلات. ستظل التذاكر التي تم شراؤها للتواريخ الأصلية صالحة”.

واشارت إلى أن: “سنقوم بمشاركة المزيد من المعلومات حول سياسة نقل التذاكر وخيارات استرداد المبلغ في وقت قريب”.

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