حمدان بن محمد يطلق “برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033”

قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر “سابقاً”، ترأست اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي لمتابعة أحدث المشاريع والمبادرات، وأطلقنا “برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033” وهدفنا أن تكون دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية.

برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033 سيوفر 30 ألف وظيفة

وبحلول 2033 نستهدف تعزيز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدبي لنحو مليار دولار سنوياً وتوفير 30 ألف وظيفة جديدة، كما اعتمدنا 3 مشاريع جديدة ضمن “استراتيجية دبي للميتافيرس” … دبي هي مدينة المستقبل الرقمي العالمي.