برايم فيديو تطلق تحديثات جديدة لتحسين تجربة المستخدم: بين الابتكار والتحديات

في محاولة لتعزيز تجربة المستخدمين وتبسيط عملية الوصول إلى المحتوى، أعلنت برايم فيديو من أمازون عن مجموعة من التحسينات الجديدة على واجهة المستخدم الخاصة بها.

هذه الخطوة تأتي استجابة لملاحظات العملاء واحتياجاتهم، مما يجعل تجربة البث أكثر سلاسة وسهولة. تحدثنا مع كام كشميري، نائب رئيس التصميم في برايم فيديو، للحصول على تفاصيل أعمق حول هذه التحديثات وأهميتها.

تحسينات جوهرية في برايم فيديو

عند فتح برايم فيديو، سيلاحظ المستخدمون وجود شريط تنقل جديد يحتوي على وجهات مخصصة مثل “الصفحة الرئيسية”، “الأفلام”، “المسلسلات التلفزيونية”، “الرياضة”، و”التلفزيون المباشر”.

كما يمكن للمشتركين تصفح الاشتراكات الإضافية مثل HBO Max وParamount+ مباشرة من شريط التنقل. يتيح هذا التصميم الجديد سهولة التنقل والوصول السريع إلى المحتوى المفضل.

أصبح بإمكان المستخدمين الآن استكشاف الاشتراكات الإضافية، التسجيل فيها، وإدارتها مباشرة من شريط التنقل. في الولايات المتحدة، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين أكثر من 100 اشتراك إضافي، مع عرض التوصيات الفريدة بناءً على تفضيلاتهم وتاريخ المشاهدة الخاص بهم. يعرض قسم الاشتراكات صفقات وحزم مخفضة للاشتراكات من خدمات الطرف الثالث، مما يوفر تجربة شاملة ومتكاملة.

تعتمد التوصيات الشخصية في برايم فيديو على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يسهل على المستخدمين العثور على المحتوى الأكثر ملاءمة لهم. يمكن للمستخدمين الآن رؤية مجموعات “مخصص لك” داخل وجهات “الأفلام” و”المسلسلات التلفزيونية”، مع توضيح المحتوى المتاح مع اشتراك برايم والشعارات الخاصة بالاشتراكات الإضافية. هذا يعزز من وضوح المحتوى ويقلل من التعقيد عند التصفح.

تشمل التحسينات الجديدة انتقالات سلسة بين الصفحات وتأثيرات تكبير، مما يخلق تجربة تصفح ممتعة. عند استخدام جهاز غرفة المعيشة، سيبدأ تشغيل المحتوى مباشرةً على الشاشة الرئيسية، مما يعزز تجربة التصفح. سيتم تشغيل القنوات الموصى بها تلقائيًا عند الانتقال إلى وجهة “التلفزيون المباشر”، مما يوفر تجربة بث متواصلة وبدون انقطاع.

رؤية شاملة وتجربة متميزة

قال كام كشميري في المقابلة: “نحن نصغي دائمًا لملاحظات العملاء، ومن الواضح أن العديد منهم يبحثون عن تجربة بث أكثر سهولة وتفاعلية. مع التحسينات التي أجريناها على تجربة المستخدم، سيتمكن العملاء من اكتشاف عناوين جديدة والاستمتاع بالمفضلة لديهم بسهولة، وكذلك الاشتراك في أو تغيير الاشتراكات الإضافية بنقرة واحدة فقط. والأفضل من ذلك، يمكنهم القيام بذلك باستخدام تسجيل دخول واحد”.

وأوضح كشميري أن تصميم واجهة المستخدم الجديدة لبرايم فيديو كان تحديًا مثيرًا، خاصة عند النظر في نطاق الخدمة العالمي الذي يشمل أكثر من 200 دولة. وقال: “نبذل قصارى جهدنا لضمان تقديم تجربة مثلى للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، مستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم من ملاحظات العملاء بشكل مستمر”.

كما أضاف: “نحن نصدر ميزات جديدة كل شهر، ونسعى دائمًا لتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا. نحن ملتزمون بتقديم أفضل محتوى وتجربة ممكنة لعملائنا، وسنواصل الابتكار لتحسين تجربتهم باستمرار”.

فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين الجماليات والوظائف،قال كشميري: “نقضي وقتًا طويلًا في التحدث مع عملائنا وإجراء الأبحاث لفهم ما الذي يجعلهم راضين. نستخدم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لتحسين التوصيات وجعل التصفح أسهل وأكثر متعة”.

كما أكد كشميري على أن أمازون برايم فيديو ملتزمة بالابتكار والتحسين المستمر لتجربة المستخدم، قائلاً: “نحن نصدر ميزات جديدة كل شهر، ونسعى دائمًا لتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا”.

نقد وتحديات المنافسة

بالرغم من هذه التحسينات الكبيرة، تبقى المنافسة حادة في سوق يزدحم بمنصات البث التي تقدم تجارب متنوعة ومتشابهة في نفس الوقت. وحول التشابه في الشكل قال كشميري: “نحن نركز على تلبية احتياجات عملائنا بدلاً من تقليد منافسينا. نحن نسعى لتقديم أفضل تجربة ممكنة من خلال الابتكار المستمر والاستماع لملاحظات المستخدمين.”

من الواضح أن برايم فيديو لا تنوي التوقف عند هذا الحد. قال كشميري: “نحن نصدر ميزات جديدة كل شهر، ونسعى دائمًا لتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا. نحن ملتزمون بالابتكار والتحسين المستمر لتجربة المستخدم.

” تهدف أمازون من خلال هذه التحسينات إلى تقديم تجربة بث استثنائية تجعل من السهل على المشتركين الاستمتاع بالمحتوى المفضل لديهم والوصول إلى جميع اشتراكاتهم في مكان واحد.