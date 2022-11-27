الهند: هل يستعين تجار المخدرات بالفئران للحصول على البراءة؟

اختفى ما يقرب من 200 كيلوجرام من مخدر الحشيش صادرتها الشرطة الهندية من تجار المخدرات وحفظتها في مراكزها، لكن عند محاكمة المتهمين لم يجد القاضي دليل إدانتهم.

هل يستعين تجار المخدرات بالفئران للحصول على البراءة

عندما بدأ القاضي “سانجاي تشودري” محاكمة المتهمين طلب من الشرطة إبراز المخدرات المضبوطة كدليل، لكن رد الشرطة كان صادما، حيث قالت إن 195 كيلوجراما من نبتة الحشيش أكلتها الجرذان، مضيفة: “الجرذان حيوانات صغيرة ولا تخشى الشرطة. من الصعب حماية المخدرات منها”.

رد المحكمة

قال القاضي تشودري إن الشرطة ليس لديها خبرة في التعامل مع الأمر لأن الفئران كانت صغيرة للغاية. وأضاف أن الطريقة الوحيدة لحماية البضائع المضبوطة من الفئران هي بيع الأدوية في مزاد لمختبرات الأبحاث وشركات الأدوية، مع ذهاب العائدات إلى الحكومة.

ليست الفئران وحدها هي المتهم

يقول مسؤول كبير في الشرطة في منطقة ماثورا، إن بعض حشيش الماريجوانا المخزّن في مراكز الشرطة تضرر بسبب الأمطار الغزيرة ولم تدمره الجرذان.

إلقاء اللوم على الفئران أو الأمطار يفتح المجال للشك فيما إذا كان هناك اتهامات بالفساد للمسؤولين، ففي الأرجنتين عام 2018، تم فصل ثمانية من ضباط الشرطة الأرجنتينية بعد أن ألقوا باللوم على الفئران في اختفاء نصف طن من الحشيش من مستودع للشرطة، حيث عارض الخبراء هذا الادعاء، مشيرين إلى أن الحيوانات تستطيع التفريق بين المخدرات وطعامها، وحتى لو تناولته بكميات كبيرة فإنها ستلقى حتفها، وسيتم العثور على الكثير من الجثث.

تأثير الحشيش على الفئران

أوضحت دراسة نشرت عام 2019 أنه عندما أعطيت الفئران المختبرية عجينا مغطى بالحشيش مالت إلى أن تصبح أقل نشاطا وانخفضت درجة حرارة أجسامها أيضا.