نمو قياسي لصناعة الموسيقى في 2023.. إيراداتها ارتفعت ل 28.6 مليار دولار

أكد الاتحاد الدولي لصناعة الصوتيات (IFPI)، وهي المنظمة التي تمثل صناعة التسجيل الموسيقي في جميع أنحاء العالم، أن إيرادات الموسيقى المسجلة العالمية ارتفعت بنسبة 10.2٪ في عام 2023.

وأضاف الاتحاد، أن هذا الارتفاع يعود إلى نمو المشتركين بشكل كبير في خدمات بث الموسيقى المدفوعة.

نمو قياسي لصناعة الموسيقى

وفقًا لتقرير الموسيقى العالمي 2024 الصادر عن الاتحاد، بلغت إيرادات التجارة الإجمالية 28.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023، لتسجل بذلك العام التاسع على التوالي من النمو.

شكلت إيرادات البث التدفقي (البث التدفقي هو عملية نقل المحتوى الصوتي أو المرئي عبر الإنترنت مباشرةً دون الحاجة إلى تنزيل الملف بالكامل قبل البدء في تشغيله) غالبية النمو في الإيرادات والحصة السوقية الإجمالية.

ونمت إيرادات الاشتراكات في البث التدفقي بنسبة 11.2٪، وشكلت ما يقرب من نصف السوق العالمية بواقع (48.9٪).

وفي عام 2023، تجاوز عدد الاشتراكات المدفوعة في خدمات بث الموسيقى 500 مليون للمرة الأولى، ليصل إلى أكثر من 667 مليون مستخدم لحسابات الاشتراك المدفوعة، مع اختلاف نسبة انتشار الأسر حسب البلد.

ارتفاع إيرادات المنتجات المادية وحقوق الأداء

كما شهدت الإيرادات من القنوات الأخرى نموًا قويًا أيضًا، حيث ارتفعت إيرادات المنتجات المادية بنسبة 13.4٪، وزادت إيرادات حقوق الأداء بنسبة 9.5٪. وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تنمو فيه الإيرادات الرقمية والمادية معًا.

وقد ساهم عمل شركات التسجيل واستثماراتها في نمو الإيرادات في جميع مناطق العالم، حيث سجلت خمس من أصل سبع مناطق في العالم زيادات بنسب مزدوجة.

نسب النمو في مناطق العالم

ارتفعت الإيرادات في الولايات المتحدة وكندا بنسبة 7.4٪، لتمثل أكبر حصة من إيرادات الموسيقى المسجلة العالمية بنسبة 40.9٪. وفي أوروبا، التي تمثل أكثر من ربع الإيرادات العالمية (28.1٪)، نمت الإيرادات بنسبة 8.9٪.

أما في آسيا، الإقليم الثالث الأكبر عالميًا، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 14.9٪ مدفوعة بمكاسب قوية في الإيرادات المادية والرقمية. وفي أمريكا اللاتينية، للعام الرابع عشر على التوالي، ارتفعت إيرادات الموسيقى المسجلة بنسبة 19.4٪.

وسجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا بنسبة 10.8٪، بينما نمت إيرادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 14.4٪. وكانت إفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة الأسرع نموًا مرة أخرى بنسبة 24.7٪.