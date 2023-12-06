موسم الرياض يطلق السوق العائم ببوليفارد وورلد

يشهد السوق العائم في موسم الرياض إقبالا كبيرا كواحد من الوجهات الأكثر كثافة في منطقة بوليفارد وورلد، وتم ربط السوق عبر جسر معلق بالمنطقة الهندية.

وقالت هيئة الترفيه في بيان لها، أن منطقة بوليفارد وورلد تتربع على عرش الوجهات الأكثر تنوعًا من حيث الخيارات الترفيهية في موسم الرياض 2023؛ ففي قلب المنطقة الآسيوية ببوليفارد وورلد، يعد السوق العائم على الماء وجهة مفضلة لدى الزوار بوجود أكثر من 60 جناحًا تقدم تجارب تسوق وأطعمة تنقل الزوار من قلب الرياض إلى شرق آسيا.



ويتصل السوق المائي بالمنطقة الآسيوية عبر جسر معلق يصور على جنباته مشهدًا بانوراميًا للمناطق العالمية ببوليفارد وورلد، وتبدأ متعة التسوق بين الأجنحة العائمة من تجارب الأطعمة كالنودلز، والمشروبات المعدة مباشرةً على مرأى الزوار بالطريقة الآسيوية، وتتصدر الفاكهة الآسيوية كالبطيخ والفواكه الاستوائية المشهد، وتجذب زوار المنطقة لما تتميز به من شكل جميل وطرق تقديم مبهرة.



ولا تقتصر متعة التسوق في السوق المائي بمنطقة آسيا على المذاقات الشهية فحسب، بل تتفرد المنطقة بعرض منتجات من الإكسسوارات والأزياء والعطور والبخور، إلى جانب العديد من المنتجات طبيعية الصنع والمنتجات النباتية.



