الجوازات السعودية تطلق ختم موسم الرياض 2023

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ممثلةً في المديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه إطلاق ختم خاص بـ موسم الرياض 2023 يحمل شعار الموسم للقادمين إلى المملكة.



أفادت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ممثلةً في المديرية العامة للجوازات أن الختم سيتاح للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال فترة إقامة فعاليات الموسم.



تشارك المديرية العامة للجوازات في المناسبات والأحداث المهمة في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق أختام خاصة بتلك المناسبات، مثل اليوم الوطني وعام الخط العربي وغيرها، ويأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية وبالتعاون معها.



الجدير بالذكر أن موسم الرياض انطلق في نسخته الرابعة، السبت 28 نوفمبر، تحت شعار Big Time، وسط حضور جماهيري ضخم، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة عربياً وعالمياً

وتشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض العديد من الفاعليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة “بوليفارد سيتي” هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.



وذلك بجانب، حفلات موسيقية عالمية، لعدد من أبرز الفنانين من جميع أنحاء العالم، وكذلك نحو 23 عرضاً مسرحياً متنوعاً، بمشاركة عشرات الممثلين، وتم افتتاح مساحات جديدة للفعاليات والأنشطة الترفيهية في مدينة الرياض، كما تمت إضافة أكثر من 21 تجربة وفعاليات جديدة للموسم بنسبة تغيير تعادل 60%. فالنافورة تم تغييرها بشكل كامل حيث تمت إضافة شاشات تفاعلية لأول مرة على مستوى العالم، وستكون مبهرة”.



وهناك تجارب كثيرة جديدة مثل (عالم) باربي و WWE ومعرض النجم العالمي كريستيانو رونالدو، وتجربة أبيلكيشن 443 الرياضية، ومتحف ليجند، كما سيشهد الموسم إقامة نزالات ملاكمة عالمية، وبطولات كرة قدم، ومسرحيات وحفلات غنائية، إضافة إلى استضافة العديد من المعارض والمهرجانات

ختم خاص بشعار موسم الرياض 2023 ?❤️

بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات ??



⁦#RiyadhSeason⁩

⁦#BigTime pic.twitter.com/Rzi6QOCvxY — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 1, 2023