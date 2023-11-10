السعودية تعلن إصدار +500 ترخيصا ترفيهيا في أكتوبر

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن وصول إجمالي تراخيص شهر أكتوبر للعام الجاري إلى 545 ترخيصا.
ونشرت هيئة الترفيه بيانا عبر منصة “إكس” جاء فيه أن إجمالي التراخيص منذ انطلاقة بوابة الهيئة تجاوز 14,700 ترخيصا.
وقالت الهيئة إن تراخيص شهر أكتوبر البالغ عددها 545 ترخيص، جاءت كالتالي:
182 تصريح تنظيم عرض فعالية ترفيهية
202 تصريح للعروض الحية في المطاعم
76 تصريح لإقامة عرض ترفيهي
28 شهادة إعتماد
19 ترخيص للمرافق التشغيلية
18 ترخيص المراكز الترفيهية
16 ترخيص لإدارة وتشغيل المواهب
5 ترخيص اعتماد بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية
وتصدر الهيئة العامة للترفيه لائحة التراخيص للأنشطة الترفيهية مصنفة في ثلاث فئات، أولها فئة المرافق الترفيهية وتشمل مدن الملاهي، مراكز الترفيه ومرافق الفعاليات الترفيهية، فيما تتضمن فئة الفعاليات الترفيهية، تصريح تنظيم فعالية ترفيهية، تصريح إقامة عرض ترفيهي، وتصريح إقامة عروض حية في المطاعم والمقاهي.
أما فئة الأنشطة المساندة فيندرج تحتها ترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية، وترخيص تشغيل المرافق الترفيهية، وشهادة اعتماد تنظيم وإدارة الحشود، وشهادة اعتماد بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية.
وتتولى الهيئة دراسة الطلبات التي يقدمها المستثمر من خلال “بوابة الترفيه”، ثم إصدار الترخيص، كما تقدم خدمات ما بعد إصدار الترخيص.