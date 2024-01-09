موسم الرياض يستعد لنزال”ناري”تاريخي في عالم الملاكمة

يقدم موسم الرياض لعام 2024 مناسبة استثنائية في عالم الملاكمة، حيث يتوجه الانتباه الرياضي نحو “حلبة النار”، نزال الملاكمة العالمي الذي يعد واحدًا من أكبر الأحداث في تاريخ هذه الرياضة.



ومن المقرر أن يقام هذا النزال الشهير في ملعب المملكة أرينا في الرياض يوم 17 فبراير 2024.



هذا النزال يشهد مواجهة مثيرة ومنتظرة بين بطلي العالم في وزن الثقيل، حيث يلتقي تايسون فيوري وأوليكساندر وأوسيك للمرة الأولى.

البطلان الحاليان الذين لم يذق أي منهما طعم الهزيمة، يتنافسان على أربعة أحزمة عالمية للملاكمة في هذا النزال النادر الذي يجمع بينهما.



منذ الإعلان عن هذه المواجهة، انتظر عشاق الملاكمة في جميع أنحاء العالم هذه اللحظة التاريخية التي يتوقع أن تكون نقطة تحول في عالم الملاكمة.



و هناك توقعات بأن يكون هذا النزال حدثًا مميزًا في تاريخ الرياضة نظراً لاحتوائه على عناصر الإثارة والتحدي، ولأنه سيحدد بطل الوزن الثقيل بلا منازع.



وقال في بيان، أن “حلبة النار” ليست مجرد مواجهة ملاكمة عادية، بل تمتاز بجو يعبق بالتنافسية والإثارة، وتُقام في ملعب المملكة أرينا، الذي يتميز ببنيته الحديثة والمرافق الرائعة التي توفر تجربة فريدة للحضور.



وذكر البيان الذي صدر عن هيئة الترفيه، أنه على الراغبين في الاستمتاع بتلك التجربة الرياضية الرائعة،لابد أن يتم حجز التذاكر مبكرًا عبر تطبيق WeBook نظراً للطلب المرتفع المتوقع على التذاكر ولتفادي إمكانية نفادها.



و يمثل نزال “حلبة النار” في موسم الرياض لعام 2024 فرصة لا تُفوت لعشاق الملاكمة لحضور حدث تاريخي يجمع بين بطلين لم يهزما والذي يتنافسان على الألقاب العالمية في وزن الثقيل، ويُتوقع أن يكون هذا النزال ليلة لا تُنسى في عالم الملاكمة.

نزال الملاكمة العالمي المُرتقب ??

FURY vs. NGANNOU

28 أكتوبر ?️#BigTime #RiyadhSeason pic.twitter.com/OYg7Ibkoky — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 2, 2023