الجائزة الكبرى لكنز موسم الرياض مليون دولار

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) عن إطلاق مسابقة #كنز_موسم_الرياض في 7 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، بجائزة كبرى تصل إلى 3,75 مليون ريال (مليون دولار)، إضافة إلى جوائز أسبوعية يصل مجموعها إلى 2,25 مليون ريال (600 ألف دولار)، بما يعادل مجموعه 6 ملايين ريال سعودي (1,6 مليون دولار)، وستتاح المشاركة في البحث عن الكنز لجميع المتسابقين من مختلف أنحاء العالم.

مسابقة #كنز_موسم_الرياض … فيها بحث عن الأدلة وحل ألغاز واختبار لمعلوماتكم ??



الجائزة الكبرى 3,750,000 ريال/1,000,000 دولار

وجوائز أخرى بقيمة 2,250,000 ريال/600,000 دولار



?️ موعد إطلاق المسابقة 7 نوفمبر خلوكم قريبين!#RiyadhSeasonTreasure#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/8SJH9sgOZG — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 3, 2023

وتضم المسابقة التي تشكل واحدة من أبرز فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة عدداً من المراحل التي تتمثل في البحث عن الأدلة، وحل الألغاز، واختبار المعلومات، وستكون 8 مراحل منها على تطبيق متاح لجميع المتسابقين من خلال الهواتف الذكية.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.