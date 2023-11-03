الجائزة الكبرى لكنز موسم الرياض مليون دولار

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) عن إطلاق مسابقة #كنز_موسم_الرياض في 7 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، بجائزة كبرى تصل إلى 3,75 مليون ريال (مليون دولار)، إضافة إلى جوائز أسبوعية يصل مجموعها إلى 2,25 مليون ريال (600 ألف دولار)، بما يعادل مجموعه 6 ملايين ريال سعودي (1,6 مليون دولار)، وستتاح المشاركة في البحث عن الكنز لجميع المتسابقين من مختلف أنحاء العالم.
وتضم المسابقة التي تشكل واحدة من أبرز فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة عدداً من المراحل التي تتمثل في البحث عن الأدلة، وحل الألغاز، واختبار المعلومات، وستكون 8 مراحل منها على تطبيق متاح لجميع المتسابقين من خلال الهواتف الذكية.
ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.