فريق التحرير by فريق التحرير

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الجائزة الكبرى لكنز موسم الرياض مليون دولار

تضم مسابقة كنز موسم الرياض عدداً من المراحل التي تتمثل في البحث عن الأدلة، وحل الألغاز، واختبار المعلومات، وستتاح المشاركة في البحث عن الكنز لجميع المتسابقين من مختلف أنحاء العالم

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) عن إطلاق مسابقة #كنز_موسم_الرياض في 7 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، بجائزة كبرى تصل إلى 3,75 مليون ريال (مليون دولار)، إضافة إلى جوائز أسبوعية يصل مجموعها إلى 2,25 مليون ريال (600 ألف دولار)، بما يعادل مجموعه 6 ملايين ريال سعودي (1,6 مليون دولار)، وستتاح المشاركة في البحث عن الكنز لجميع المتسابقين من مختلف أنحاء العالم.

وتضم المسابقة التي تشكل واحدة من أبرز فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة عدداً من المراحل التي تتمثل في البحث عن الأدلة، وحل الألغاز، واختبار المعلومات، وستكون 8 مراحل منها على تطبيق متاح لجميع المتسابقين من خلال الهواتف الذكية.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...