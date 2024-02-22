صناعة الترفيه في السعودية تخلق نصف مليون فرصة عمل

شهدت صناعة الترفيه في المملكة العربية السعودية تطوراً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت وجهة رئيسية للترفيه في المنطقة، ومع هذا التقدم فتحت أبواب الفرص الوظيفية بشكل كبير للشباب السعودي.



ووفقاً للأرقام التي صرح بها أحد قيادي هذا القطاع، يتجاوز عدد الفرص الوظيفية في قطاع الترفيه نصف مليون فرصة، وهو رقم يعكس النمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع.

وقال المهندس فيصل بافرط، رئيس التنفيذي لهيئة الترفيه في المملكة، خلال جلسات المنتدى السعودي للإعلام الثالث في العاصمة بالرياض، أن القطاع شهد خلال السنوات القليلة الماضيةتطورا، منذ بدأت الهيئة رحلتها بتحقيق إنجازات ملموسة، حيث بلغ عدد الزوار أكثر من 217 مليون زائر منذ تأسيسها.

وفي الوقت الذي كانت فيه هناك خمس شركات ترفيهية فقط قبل خمس سنوات، ارتفع عددها اليوم إلى أكثر من 4000 شركة، مما يعكس النمو السريع الذي شهده هذا القطاع خلال فترة قصيرة جدًا.

وما زالت هناك أرقام إيجابية لم تعلن بعد تبرز الأثر الإيجابي الذي حققته الهيئة في هذا القطاع الحيوي.

ونوه بافرط، أن صناعة الترفيه والثقافة ركيزة أساسية لتحسين جودة المعيشة والحياة للمواطن السعودي، كما يسهم في تعزيز السياحة الداخلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

فيصل بافرط " لايزال سوق السياحة السعودي في البدايات رغم الأرقام الكبيرة " ..#المنتدى_السعودي_للإعلام #الإعلام_في_عالم_يتشكل pic.twitter.com/wbnHtJmO0r — المنتدى السعودي للإعلام (@saudi_mf) February 21, 2024