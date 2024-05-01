الإنفاق في السعودية على المطاعم والماكولات والمشروبات 3.3 مليار ريال خلال أسبوع

بلغ الإنفاق في المطاعم والمقاهي السعودية 1.646 مليار ريال، وفي الأطعمة والمشروبات 1.731 مليار ريال، بين 21 -27 نيسان / أبريل 2024، بمجموع 3.3 مليار ريال، وفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع.

وقد بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 21 -27 نيسان / أبريل 2024،

181.035.000 عملية، بقيمة 10.851 مليار ريال.

وتوزعت العمليات كالاتي:

عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.008.000 بقيمة 540.555.000 ريال،

عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.350.000 بقيمة 304.062.000 ريال،

عدد العمليات في التعليم 156.000 بقيمة 164.771.000 ريال،

عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.038.000 بقيمة 200.637.000 ريال،

عدد العمليات في محطات الوقود 14.805.000 بقيمة 792.107.000 ريال،

عدد العمليات في الصحة 7.383.000 بقيمة 706.733.000 ريال،

عدد العمليات في الأثاث 928.000 بقيمة 225.216.000 ريال،

عدد العمليات في الفنادق 621.000 بقيمة 261.263.000 ريال،

عدد العمليات في المنافع العامة 1.000.000 بقيمة 70.888.000 ريال،

عدد العمليات في المجوهرات 165.000 بقيمة 213.598.000 ريال،

عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 21.058.000 بقيمة 1.307.238.000 ريال،

عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.356.000 بقيمة 214.277.000 ريال،

عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 52.822.000 بقيمة 1.646.082.000 ريال،

عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 43.140.000 بقيمة 1.731.175.000 ريال،

عدد العمليات في الاتصالات 1.110.000 بقيمة 91.427.000 ريال،

عدد العمليات في النقل 2.387.000 بقيمة 669.030.000 ريال،

عدد العمليات الأخرى 26.709.000 بقيمة 1.712.572.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 57.298.000 بقيمة 3.741.177.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 6.958.000 بقيمة 394.066.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.321.000 بقيمة 402.195.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.041.000 بقيمة 204.445.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.181.000 بقيمة 166.724.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.721.000 بقيمة 130.300.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.203.000 بقيمة 250.131.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 4.062.000 بقيمة 335.030.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.321.000 بقيمة 402.195.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 21.355.000 بقيمة 1.541.441.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 62.165.000 بقيمة 3.119.512.000 ريال.