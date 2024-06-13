أين تشاهد عروض الألعاب النارية في أبوظبي خلال عطلة العيد

استمتع بأجواء عيد الأضحى المبارك في ياس مارينا وياس باي ووترفرونت، الوجهتين الترفيهيتين في جزيرة ياس، حيث ينتظرك عرض مبهر للألعاب النارية خلال الليالي الثلاث الأولى من العيد، لتضيء سماء الوجهتين بألوان ساحرة وتُقدم تجربة استثنائية ابتداءً من الساعة 9:00 مساءً.

ياس مارينا..

مجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام:

مطعم شيبرياني جزيرة ياس: أطباق إيطالية غنية في أجواء شاعرية.

مطعم عشتار: مأكولات شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ديابليتو وميكا: مأكولات متوسطية مُحضرة بعناية.

موقع مثالي لمشاهدة عروض الألعاب النارية على طول الممشى الخلاب

ياس باي ووترفرونت: نزهة ممتعة على طول الممشى مع الاستمتاع بالمناظر الخلابة لعروض الألعاب النارية.

خيارات مميزة لتناول الطعام خلال عطلة العيد:

مطعم باراديزو

تجربة برانش “لا دولتشي فيتا” يوم الأحد من الساعة 1 ظهراً مع باقات تبدأ أسعارها من 300 درهم.

بيتزا غير محدودة مع المشروبات يوم الاثنين من الساعة 7:00 مساءً حتى الساعة 9:00 مساءً مقابل 195 درهم.

مطعم نوري جريل آند بار

وجبة شهية من 4 قطع خاصة أو 6 قطع مميزة مع حساء الكيمتشي الحار أو حساء دوين جانغ مع مجموعة متنوعة من الأطباق الجانبية الكورية من الساعة 12:00 ظهراً حتى الساعة 12:00 منتصف الليل بأسعار تبدأ من 270 درهم لطلبيتين على الأقل.

أجواء احتفالية فريدة مع أنغام الدي جيه الحية.

كافيه ديل مار

تذوق أشهى المأكولات البحرية في ليلة اللوبستر والاستمتاع بخصم 50% على كافة أطباق اللوبستر الطازج يوم الاثنين من الساعة 7:00 مساءً وحتى إغلاق المطعم.

إطلالة رائعة على عروض الألعاب النارية

مكافيرتيز:

تجربة المقهى الأيرلندي التقليدي.

مسابقة “بيغ فات كويز” يومي الاثنين من الساعة 7:00 مساءً إلى 10:00 مساءً مع فرصة الفوز بوجبات برانش وغداء وغيرها.

مشاهدة مباريات كرة القدم الأوروبية.

ذا لايتهاوس:

قائمة طعام متوسطية خاصة من 15 إلى 23 يونيو تضم لحم الضأن اللذيذ مع الكسكسي، الدجاج المشوي المحمر مع الهريسة، وحلوى الكنافة.