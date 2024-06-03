متحف “تيم لاب بلا حدود” يفتتح أبوابه في جدة

أعلنت وزارة الثقافة السعودية أنه سيتم افتتاح متحف “تيم لاب بلا حدود جدة” في جدة التاريخية يوم الاثنين العاشر من حزيران/يونيو الجاري.

يمثل هذا المتحف، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، تعاونًا مثمرًا بين وزارة الثقافة ومجموعة تيم لاب العالمية، ويأتي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، الذي يهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030.

يمتد المتحف على مساحة تبلغ حوالي 10 آلاف متر مربع، ويضم قرابة 80 عملاً فنيًا مستقلاً ومترابطًا، مما يخلق تجربة غامرة للزوار في عالم فني متكامل.

يقع المتحف على ضفاف بحيرة الأربعين، مما يوفر إطلالة خلابة على جدة التاريخية، المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

ويقدم المتحف مجموعة متنوعة من التجارب الفنية المبتكرة، بما في ذلك “عالم بلا حدود”، حيث يتفاعل الزوار مع الأعمال الفنية ويتعرفون على العالم من خلال أجسادهم، و”غابة الألعاب الرياضية”، التي تشجع على النمو الإدراكي من خلال التحديات البدنية، و”مدينة ألعاب المستقبل”، التي تتيح للزوار بناء عالمهم الخاص مع الآخرين.

يعد متحف “تيم لاب بلا حدود جدة” إضافة قيمة للمشهد الثقافي في السعودية، ويعكس التزامها بتعزيز الفنون والثقافة كجزء من رؤية 2030.

ومن المتوقع أن يجذب المتحف الزوار من جميع أنحاء العالم، وأن يسهم في تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية وثقافية رائدة.