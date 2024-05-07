إطلاق استاد الأمير محمد بن سلمان بمدينة القدية بتصميم مستقبلي مبتكر

أعلنت شركة القدية للاستثمار اليوم عن إطلاق استاد الأمير محمد بن سلمان، جوهرة مدينة القدية الترفيهية، والذي سيُصبح أيقونة معمارية عالمية تُجسد طموحات المملكة العربية السعودية في مجال الترفيه والرياضة.

استاد الأمير محمد سيكون تحفة معمارية فريدة:

موقع استثنائي: يُبنى الاستاد على قمة جبل طويق بارتفاع 200 متر، ليُطل على مناظر خلابة للمدينة الجديدة، ويُصبح رمزًا لجمالها الطبيعي.

يُبنى الاستاد على قمة جبل طويق بارتفاع 200 متر، ليُطل على مناظر خلابة للمدينة الجديدة، ويُصبح رمزًا لجمالها الطبيعي. تصميم مبتكر: يتميز بتصميمه الفريد الذي يمزج بين الحداثة والتراث، مع استخدام مواد مُستدامة تُراعي البيئة.

يتميز بتصميمه الفريد الذي يمزج بين الحداثة والتراث، مع استخدام مواد مُستدامة تُراعي البيئة. تقنيات متطورة: يُزود بأحدث التقنيات العالمية، بما في ذلك أرضية وسقف وحائط علوي قابلة للطي والسحب، وشاشات عرض عملاقة بطول 1.5 كيلومتر، ونظام تحكم مناخي صديق للبيئة.

يُزود بأحدث التقنيات العالمية، بما في ذلك أرضية وسقف وحائط علوي قابلة للطي والسحب، وشاشات عرض عملاقة بطول 1.5 كيلومتر، ونظام تحكم مناخي صديق للبيئة. متعدد الاستخدامات: يُمكن تحويل أرضيته بالكامل إلى ساحة مُهيأة لإقامة مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية، مثل مسابقات الرجبي والملاكمة والفنون القتالية المختلطة وبطولات الرياضات الإلكترونية والمعارض والحفلات الموسيقية.

وجهة رياضية عالمية:

ملعب النصر والهلال: سيُصبح الاستاد الملعب الحاضن لناديي النصر والهلال، عملاقي كرة القدم السعودية.

سيُصبح الاستاد الملعب الحاضن لناديي النصر والهلال، عملاقي كرة القدم السعودية. استضافة كبرى: سيستضيف العديد من المباريات الكروية المحلية والعالمية، بما في ذلك مباريات كأس العالم 2034.

سيستضيف العديد من المباريات الكروية المحلية والعالمية، بما في ذلك مباريات كأس العالم 2034. جذب عالمي: من المتوقع أن يجذب عشاق رياضة كرة القدم من جميع أنحاء العالم، مُساهمًا في زيادة عدد الزيارات إلى المملكة.

تعزيز مكانة السعودية:

رؤية 2030: يُساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز السياحة وخلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

يُساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز السياحة وخلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. وجهة ترفيهية: يُعزز مكانة المملكة كوجهة ترفيهية عالمية رائدة، ويُساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.

وأكد الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود، العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، أن “استاد الأمير محمد بن سلمان سيمثل أيقونة فائقة الجمال للمدينة بفضل موقعه الرائع على جبل طويق وإطلالته على المدينة الجديدة، فضلاً عن تصميمه العالمي والتقنية المتقدمة التي يتمتع بها، ما يهيئه لاستضافة فعاليات ومسابقات ترفيهية ورياضية عالمية المستوى.”

أعلنت شركة القدية للاستثمار اليوم عن إطلاق استاد الأمير محمد بن سلمان، جوهرة مدينة القدية الترفيهية.#استاد_الأمير_محمد_بن_سلمان #القدية



التفاصيل: https://t.co/JL1uJWm0kt pic.twitter.com/Id0CzX89Y5 — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) May 7, 2024