اتفاقية لتوظيف الشباب السعودي قادة للمستقبل في مجال الترفيه

في خطوة نوعية تعكس التزامها بدعم صناعة الفعاليات وتعزيز نسب التوطين، أعلنت PUREMINDS توقيع اتفاقية تفاهم مع الأكاديمية السعودية للترفيه وإدارة الفعاليات تستهدف إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها لسوق العمل في المملكة العربية السعودية من خلال برامج تدريبية تجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي منتهياً بالتوظيف.

وقع الاتفاقية من الجانبين كل من عبدالله السليم الرئيس التنفيذي لـ “PUREMINDS”، وإيهاب أبو ركبة الرئيس التنفيذي للأكاديمية، في مقر الشركة بالرياض، بحضور عدد من قيادات الأكاديمية، وفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه.

وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ مسار وطني يسهم في تمكين الشباب السعودي وصقل مهاراته للانخراط بفاعلية في قطاع حيوي يشهد نمواً متسارعاً.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، رحب عبدالله السليم بالوفد الزائر، وأشاد بالشراكة وقال “وجودكم اليوم يمنحنا دافعاً أكبر لنفتح مشاريعنا أمام الشباب، ونمنحهم فرصة حقيقية ليجربوا ويتعلموا ويقودوا فعاليات عالمية باسم المملكة”.

وتستند الاتفاقية إلى ثلاثة محاور رئيسية: تأهيل الكفاءات الوطنية عبر برنامج تدريبي نظري يمتد لتسعة أشهر في الأكاديمية، والتدريب الميداني لثلاثة أشهر ضمن مشاريع PUREMINDS العملية، والتوظيف المباشر للخريجين لمدة عام كامل بعد التدريب، لضمان صقل الخبرة العملية وتحويلها إلى ممارسة مهنية مستدامة.

وتسهم الاتفاقية في تعزيز الاقتصاد الإبداعي من خلال رفع نسب التوطين، وإعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة الفعاليات بمعايير عالمية، بما يعكس طموح المملكة في بناء قطاع فعاليات مستدام.

وتعكس الاتفاقية التزام PUREMINDS الوطني ونهجها القائم على التميز التشغيلي، من خلال تطوير حلول مبتكرة لإدارة الفعاليات، وتبني أفضل الممارسات العالمية في التخطيط والتنفيذ، وهو ما يجعلها منصة تمكين رائدة قادرة على تحويل التحديات التشغيلية إلى قصص نجاح، وجسراً يربط بين الإبداع والمعرفة والفرص.