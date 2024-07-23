“إيمينيم” يزيح تايلور سويفت من صدارة قائمة Billboard 200

ظهر ألبوم أسطورة الراب الأمريكي “إيمينيم” الأخير”The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)” لأول مرة في المركز الأول على قائمة Billboard 200 للألبومات.

وتغلب ألبوم أسطورة الراب الأمريكي “إيمينيم”، على ألبوم”The Tortured Poets Department” لمغنية البوب الأمريكية “تايلور سويفت“، وذلك بعد 12 أسبوعا من تصدره قائمة قائمة Billboard 200 للألبومات.

ألبوم “إيمينيم” يتصدر قائمة Billboard 200 للألبومات

ويعد ألبوم “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)” هو الألبوم الثاني عشر لإيمينيم، والألبوم الحادي عشر له الذي يصل إلى المركز الأول.

ونتيجة لذلك، تراجع ألبوم “The Tortured Poets Department” “قسم الشعراء المعذبين” لتايلور سويفت إلى المركز الرابع بقائمة Billboard 200 للألبومات.

فيما جاء في المرتبة الثانية، ألبوم “ROMANCE: UNTOLD” لفرقة الكيبوب الكورية ENHYPEN، وحل في المرتبة الثالثة ألبوم”The Great American Bar Scene” لنجم موسيقى الكانتري زاك براين.

تايلور سويفت تتصدر قائمة Billboard 200 بأرقام قياسية

في أسبوعه الأول، حقق ألبوم “The Tortured Poets Department” لمغنية البوب الأمريكية “تايلور سويفت“، نحو 891.34 مليون استماع للألبوم في الولايات المتحدة، وفقا لـLuminate، وهو أكبر أسبوع استماع لألبوم في التاريخ.

ظهر ألبوم “تايلور سويفت”، لأول مرة في المركز الأول في أبريل الماضي، واحتفظ بالمركز الأول لمدة ثلاثة أشهر، حسب وكالة أسوشيتد برس.

و”تايلور سويفت”، هي المرأة الوحيدة التي فعلت ذلك، وحطمت الرقم القياسي السابق الذي سجلته مغنية البوب الأمريكية “ويتني هيوستن”، في ألبومها “ويتني” عام 1987، حيث أمضت أول 11 أسبوعًا في المركز الأول.

تايلور سويفت تعادل رقم مورغان والين

وتعادل ألبوم “The Tortured Poets Department” أو “قسم الشعراء المعذبين” لتايلور سويفت، مع ألبوم المطرب الأمريكي “مورغان والين”، لعام 2023 “شيء واحد في كل مرة”، والذي ظهر أيضا في المركز الأول لمدة 12 أسبوعا متتاليا.

والألبوم الوحيد الذي تفوق عليهم هو ألبوم المغني الأمريكي “ستيفي ووندر”، عام 1976 بعنوان “أغاني في مفتاح الحياة”، والذي أمضى 13 أسبوعا في المركز الأول بعد ظهوره لأول مرة في الصدارة.