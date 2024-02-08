تحالف ديزني وإيبك جيمز.. قوة ضاربة في عالم الألعاب

في أكبر رهان لها حتى الآن في مجال الألعاب، أعلنت “ديزني” أنها تتجه لاستثمار 1.5 مليار دولار في شركة “إيبك جيمز” في صورة مبادلة أسهم، لتدشين مشروع يمتد لسنوات بتكلفة عدة مليارات دولارات، وفق بيان للشركة.

ولم يفصح البيان عن حجم الحصة أو تقييم الشركة، وسبق أن تعاونت الشركتان من أجل تقديم بعض شخصيات ديزني في لعبة فورتنايت، التي أنتجتها إيبك جيمز.

تعاون ديزني وإيبك جميز لإنشاء ألعاب جديدة

ستعمل شركة الوسائط العملاقة “ديزني”، مع استوديو Fortnite التابع لشركة “إيبك جيمز” لإنشاء ألعاب جديدة وعالم ترفيهي حيث يمكن للمستهلكين “اللعب والمشاهدة والتسوق والتفاعل مع المحتوى والشخصيات والقصص من Disney وPixar وMarvel وStar Wars وAvatar والمزيد”.

“الخطوة استندت إلى الاتجاهات الديموغرافية الخاصة بعادات جيل زد وجيل ألفا”، بحسب تصريحات نقلتها “سي إن بي سي” عن الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني، بوب إيجر.

ديزني مهتمة بمحرك إيبك جيمز الافتراضي

وسبق أن أبدت “ديزني” اهتمامها بإمكانيات عالم فورتنايت الافتراضي، إلى جوار استخدامها محرك “أنريل إنجن” الافتراضي التابع لإيبك جيمز في بعض أعمالها.

ويعد “أنريل إنجن” برنامجا لتحريك الرسوم ثلاثية الأبعاد من تصميم شركة إيبك جيمز، ويستخدم لإنتاج الألعاب الإلكترونية الضخمة، والمعقدة، والمليئة بالتفاصيل على نحو دقيق للغاية.

كما يستعمل في صناعة الأفلام والرسوم المتحركة، من أجل تقديم تجربة بصرية واقعية دون الحاجة إلى الشاشات الخضراء الشهيرة (الكروما).

تتيح إيبك جيمز استخدام محرك “أنريل إنجن” بشكل مجاني للمطورين، والفنانين، وكل من يتضمن عمله التعامل مع الرسوم ثلاثية الأبعاد.

ولكن من المتوقع توقف الخدمات المجانية في حالة استحواذ ديزني على حقوق المحرك الافتراضي، إذ عادة ما تلجأ الشركة إلى استغلال حقوق الطبع والنشر لتقييد الوصول إلى خدماتها.

تأثير هذه الخطوة سيتجاوز صغار المطورين والاستديوهات إلى عالم أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة أيضا.

ديزني تنجح في ترخيص شخصياتها للألعاب

وتأتي هذه الشراكة بعد نجاح ديزني في ترخيص شخصيات مثل Spider-Man لألعاب الفيديو الرائجة، وتعاونها مع Epic لجلب شخصيات من Marvel وStar Wars وThe Nightmare Before Christmas وTron والمزيد إلى Fortnite.

تعاون إيبك جميز مع Lego

وتعاونت Fortnite التابع لإيبك جميز مؤخرًا مع Lego من أجل لعبة صياغة البقاء على قيد الحياة ضمن منصة الألعاب المشابهة للعبة Minecraft.

كما أطلقت أيضًا مهرجان Fortnite، وهي لعبة إيقاعية من شركة Harmonix التي ابتكرت لعبة Rock Band.

بصرف النظر عن لعبة Fortnite، تشتهر Epic Games بتحديها لشركة أبل وجوجل أمام المحكمة لإجبارهم على خفض رسوم متجر التطبيقات.