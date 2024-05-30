إنريكيه إغليسياس للمرة الأولى في دبي

يستعد النجم العالمي إنريكيه إغليسياس لإحياء أول حفل له في مدينة دبي، وذلك في كوكا كولا أرينا يوم 13 أيلول/سبتمبر المقبل.

ويعد هذا الحفل فرصة فريدة لعشاق الفنان للاستمتاع بأشهر أغانيه التي حققت نجاحًا عالميًا واسعًا.

ويمتلك إنريكيه إغليسياس مسيرة فنية حافلة بالإنجازات، حيث باع أكثر من 180 مليون أسطوانة حول العالم، وحصد العديد من الجوائز المرموقة.

وتجاوزت مشاهدات أغاني الفنان الإسباني ونجل الفنان الكبير خوليو حاجز الـ 40 مليار مرة عبر مختلف المنصات، مما يجعله أحد أكثر الفنانين شعبية في العالم.

يتمتع إنريكيه بشعبية كبيرة في العالم العربي، حيث حققت أغانيه نجاحًا كبيرًا ولاقت استحسانًا واسعًا من الجمهور. ومن المتوقع أن يشهد حفله في دبي حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف أنحاء المنطقة.