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إمهال المدن الترفيهية في السعودية لتصحيح أوضاعها

الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تصدر إعلانًا هامًا لجميع المنشآت الترفيهية المتنوعة، بما في ذلك “المدن الترفيهية” و”مراكز الترفيه”.

فريق التحرير by فريق التحرير

دعت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية جميع المنشآت الترفيهية التي تقع ضمن اختصاصها، من بينها “المدن الترفيهية” و”مراكز الترفيه”، إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة عنها، وذلك بالحصول على التراخيص اللازمة قبل الموعد النهائي المحدد في 31 يوليو 2024.

وتحث الهيئة جميع المنشآت العاملة في القطاع على الإسراع في تصحيح وضعها النظامي من خلال تقديم طلبات الترخيص عبر منصة “بوابة الترفيه” الإلكترونية، مؤكدة على أهمية إكمال عملية الترخيص أو تجديد التراخيص المنتهية قبل الموعد النهائي المحدد، لتجنب أي مخالفات قد تنشأ عن ذلك والتأثير على استمرارية الأعمال.

ويأتي هذا الإجراء انطلاقاً من دور الهيئة في رفع مستوى جودة الخدمات الترفيهية في المملكة، وضمان تقديم تجارب ترفيهية آمنة وممتعة للزوار، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة ترفيهية رائدة.

وتعمل الهيئة على تقديم الدعم اللازم للمنشآت لإتمام هذه العملية بسلاسة، وتحقيق رؤيتها المشتركة مع القطاع في تطوير صناعة الترفيه في المملكة.

من المتوقع أن تسهم هذه الجهود المشتركة بين الهيئة والمنشآت الترفيهية في رفع مستوى الخدمات والتجارب الترفيهية المقدمة للجمهور، وفي تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للترفيه في المنطقة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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