إغلاق أبواب أعرق ملاهي السعودية

أعلن منتزه عطا الله (الأرض السعيدة) ومقره مدينة جدة السعودية عن إغلاق أبواب أعرق ملاهي المملكة العربية السعودية.

وقالت ملاهي ومتنزه عطاالله في بيان عبر منصة إكس مساء الأحد الماضي “بقلب مليء بالامتنان، تعلن إدارة منتزه عطا الله (الأرض السعيدة) عن الإغلاق النهائي للمنتزه، أيقونة جدة التي أهدتنا سنوات من السعادة والذكريات التي لا تُنسى منذ عام 1986”.

وأضافت “نُعبر عن خالص شكرنا لكل ضيف زارنا، أحبنا، وخلق أوقات مميزة هنا. ضحكاتكم، ابتساماتكم ودعمكم كانوا بمثابة الروح الحقيقية لمنتزهنا”.

وختمت بـ “شكراً لكم لكونكم جزءاً من رحلتنا لأكثر من ثلاثة عقود. رغم أن هذا الفصل ينتهي، ستبقى الذكريات والفرح الذي شاركتمونا إياها في قلوبنا دائماً”.

شكراً لكم على أكثر من ثلاثين عاماً من الحب والذكريات. نودع المشهد بابتسامات وذكريات ستظل خالدة في قلوبنا.



Thank you for over three decades of love and memories. We bid farewell with smiles and unforgettable moments that will remain forever in our hearts.

وأبدى سعوديون كثر أسفهم على إغلاق المتنزه الذي كان جزءاً من ذكريات طفولتهم في مدينة جدة عروس الساحل السعودي، وثاني أكبر مدن المملكة بعد العاصمة الرياض.