 أفضل الأماكن الخاصة بإحتفالات رأس السنة 2024 في السعودية

الكل يبحث عن أماكن الإحتفالات الخاصىة بليلة رأس السنة في السعودية 2024، حيث ستكون كل لحظة مليئة بالفخامة والترحاب والأنشطة الممتعة، بعيدًا عن الصخب والازدحام، ستمنحك المملكة العربية السعودية عطلة مثالية في أجواء احتفالية ستجعل ليلة رأس سنتك مميزة أكثر من أي وقت مضى.

بينما لم تكن السعودية تحتفل برأس السنة في السابق، فقد شهدت عام 2019 مبادرةً من مدنٍ شهيرة مثل الرياض وجدة لجعل هذه المناسبة لا تُنسى. وقد شهدت تلك الاحتفالات عروضًا للألعاب النارية وبعض الفعاليات الثقافية الصغيرة لإمتاع الحشود. ومع تزايد زخم الاحتفالات على مدار السنوات الماضية، تتجهز السعودية لتكون وجهة عالمية مميزة لاستقبال رأس السنة.

تحتضن عاصمة المملكة، الرياض، سماءً مفعمة برسائل الألعاب النارية وخيارات ترفيهية ساحرة لجعل ليلة رأس السنة لا تُنسى بحسب موقع ماي هولدايز .

كيف تخطط لاستقبال رأس السنة في السعودية؟

إذا كانت السعودية ضمن قائمة أمنياتك للاحتفال برأس السنة، يمكنك التخطيط لعطلة مثالية وداع فاخر لعام 2023.

إليك بعض النصائح التي ستساعدك على قضاء ليلة 31 ديسمبر لا تُنسى مليئة بالطعام والمرح وهي:

نوّر الرياض، أكبر مهرجان للأنوار في الرياض: انغمس في سحر المهرجان الضوئي الأكبر في المملكة واستمتع بتشكيلات فنية رائعة تضيء سماء العاصمة.

بلاك بينك في الرياض: استمتع بحفل موسيقي خاص لفرقة بلاك بينك الشهيرة في الرياض، واختتم العام بحفلة لا تُنسى.

إقامة فاخرة في الريتز كارلتون الرياض: دلل نفسك بإقامة فندقية فاخرة في أحد أفضل فنادق العاصمة، وتمتع بخدمات راقية وتجربة لا تُفوّت.

عشاء عائلي مميز: اجتمع مع العائلة على مائدة عشاء رائعة في أحد مطاعم الرياض الراقية، واستمتعوا بأجواء احتفالية دافئة.

اكتشف الفخامة والراحة في فندق أصيلة: دلل نفسك بإقامة في فندق عصري يجمع بين الأصالة والحداثة، وتمتع بمرافق مميزة وخدمة متفوقة.

استمتع بالحياة الليلية المفعمة بالحيوية: انطلق في جولة لاستكشاف أجواء الحياة الليلية النابضة في مناطق مختلفة من الرياض، واستمتع بموسيقى عصرية وأجواء حماسية.

عشاء إيطالي احتفالي: ودع العام بعشاءٍ إيطالي مميز في أحد المطاعم الإيطالية الفاخرة، وتذوق أشهى الأطباق الإيطالية في أجواء أنيقة.

مخيمات وتخييم برّي: عش تجربة فريدة من نوعها مع قضاء ليلة رأس السنة في مخيم صحراوي تحت سماء مليئة بالنجوم، أو استمتع بمغامرة مثيرة برحلة تخييم برية في صحاري المملكة الشاسعة.

1. نور الرياض، أكبر مهرجان للأنوار في الرياض

المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة لإظهار نفسها كدولة مضيافة ترحب بالسياح من جميع أنحاء العالم، ولذا فقد بدأت تنظيم سلسلة من الفعاليات والعروض في العديد من المناسبات.

تهدف المملكة إلى جذب السياح من خلال ثقافتها الغنية وتطوير مواقع التراث. علاوة على ذلك، تُظهر فعاليات ومهرجانات مثل موسم الرياض ونور الرياض القادم، وهو مهرجان للفن والضوء، رغبة المملكة في الترحيب بالزوار العالميين وقبول التغيير.

ستتحول المدينة إلى معرض فني مفتوح تتنوره سلسلة من المنشآت الفنية العامة الطموحة واسعة النطاق. إذا كنت في المدينة للاحتفال بالعام الجديد 2024، فعليك بالتأكيد زيارة المكان لمشاهدة أعمال أكثر من 100 فنان سعودي وأجنبي.

يطمح معرض نور الرياض إلى تجميل المدينة وتحويلها إلى “معرض بلا جدران” وتعزيز الروح الإبداعية لدى السكان. شعار نور الرياض هذا العام هو “نحلم بآفاق جديدة” مما يدل على التفاؤل بالمستقبل والأمل.

2. بلاك بينك في الرياض

هذه بلا شك هدية رأس السنة للذين يحبون فرقة بلاك بينك في السعودية. فرقة الفتيات الكورية بوب الشهيرة بلاك بينك قادمة لتقديم عرض غنائي في الرياض للمرة الأولى.

ستقدم بلاك بينك عرضًا حيًا في الرياض كجزء من جولتهن العالمية “Born Pink” في الشرق الأوسط وموسم الرياض. لذا، إذا كنت في المملكة العربية السعودية للاحتفال بالعام الجديد، فلا تفوت فرصة الاستمتاع بحفل فرقة أفضل فرقة فتيات كورية بوب في العالم.

منذ ظهورها في عام 2016، أثارت بلاك بينك اهتمامًا عالميًا. موسيقى الفرقة الأيقونية هي مزيج فريد من البوب والهيب هوب والتراب. سجلت جيسو، جيني، روز، وليزا التاريخ كأول فنانات ومجموعة موسيقية كورية تصل خمسة من أغانيها إلى مليار مشاهدة على يوتيوب. كما تفتخر المجموعة بأكبر عدد من المتابعين على المنصة، حيث يتجاوز عددهم 80 مليون شخص.

الموقع: مرسول بارك، الرياض، المملكة العربية السعودية

التوقيت: 8:30 مساءً

3. إقامة فخمة في فندق ريتز كارلتون الرياض

يُعد فندق ريتز كارلتون في الرياض، الذي يمتد على مساحة 52 فدانًا، أفضل مكان يمكنك الإقامة فيه خلال عطلة رأس السنة في السعودية. يوفر الفندق بمحيطه الفاخر ومرافقه المتميزة أجواءً مثالية للاحتفال بليلة رأس السنة. كونه أحد أكثر فنادق الخمس نجوم شهرة في الرياض، فهو يقدم لك مجموعة مغرية من وسائل الراحة. تعكس كل غرفة في هذا الفندق الهادئ أجواءً قصورية وتنضح بالفخامة بديكوراتها المؤثرة.

الآن، إذا كنت تتساءل عن كيفية الاحتفال برأس السنة العربية السعودية 2024، فإن الفندق يضم عددًا من المطاعم والصالات الفاخرة التي تقدم لك تجربة مذهلة. استمتع بالنكهات التقليدية لهذه الأمة العربية واجعل الليلة مميزة وفريدة من خلال تعمقك في النكهة المنعشة للبهارات الغريبة.

أفضل المطاعم لعشاء رأس السنة في فندق ريتز كارلتون

حلويات العرب: استمتع بمذاق الحلويات العربية الأصيلة في هذا المطعم الذي يقدم أفضل الكنافة والبقلاوة وغيرها من أصناف الحلويات المشهورة.

ممر البولينج سترايك: أضف بعض الإثارة إلى ليلتك واحصل على منافسة ودية مع الأصدقاء والعائلة في صالة البولينج الحديثة والمجهزة بأحدث التقنيات.

هونج: انغمس في أجواء الصين وتذوق أشهى الأطباق الصينية الشهيرة مثل الديم سوم والبطة المشوية وغيرها في هذا المطعم الأنيق.

العرجون: تمتع بمذاق المأكولات البحرية الطازجة في مطعم “العرجون” الذي يقدم أطباقًا شهية من الأسماك والروبيان وغيرها من المأكولات البحرية اللذيذة.

صالة سيجار الفيروز: استرخ واستمتع بأجواء فاخرة وتذوق أجود أنواع السيجار في هذه الصالة المخصصة لمدخني السيجار.

4. تناول عشاء عائلي احتفالي

يُعد مطعم أوكو الرياض أفضل مكان لتناول عشاء عائلي مميز في ليلة رأس السنة. يشتهر المطعم بقائمة طعامه اليابانية المتنوعة والحائزة على جوائز، بالإضافة إلى أجوائه الدافئة والمريحة. وبالرغم من ندرة وجود المشروبات الكحولية في السعودية، يقدم هذا المطعم مجموعة فريدة من المشروبات المنعشة لإضافة مزيد من البهجة إلى الليلة.

يتميز المطعم بأثاث عالي الجودة وديكورات رائعة مستوحاة من الفن المعاصر الياباني مع لمسات تراثية. ولجعل ليلة رأس السنة مميزة حقًا، يقدم المطعم مجموعة شهية من الأطباق التي تناسب جميع الأذواق، بما في ذلك الأسماك واللحوم المشوية والمبخرة على طريقة الـ “روباتا”. كما يمكنك الاختيار من بين 30 نوعًا من الكوكتيلات المميزة أو 20 نوعًا من الشاي المستوحى من النكهات الآسيوية والمكونات المحلية.

الموقع: شارع التحلية، الرياض

التوقيت: 1:00 ص إلى 1:00 م

5. اكتشف الفخامة والراحة في فندق أسيلة

يعد فندق أسيلة واحةً فاخرة تمنحك إقامة مثالية ليلة رأس السنة في السعودية. يقع الفندق في جدة، إحدى أفضل المناطق السياحية في السعودية، وهو مثالي لعشاق الرفاهية والراحة والاستمتاع بالأوقات الممتعة. يتميز الفندق بتصميم يجمع بين الضيافة العربية التقليدية والرفاهية العصرية، ويضم غرفًا فسيحة توفر أقصى درجات الراحة.

دلل نفسك بجلسات السبا المريحة واستمتع بإطلالات خلابة من حمامات السباحة على السطح وأنشطة ترفيهية متنوعة. يضم الفندق أيضًا منطقة رياضية ومطاعم وصالات استراحة ستبقيك مشغولاً خلال عطلة رأس السنة. تشتهر مطاعم أسيلة بقوائمها المتنوعة التي تجمع بين النكهات العالمية والديكورات الكلاسيكية والأجواء المريحة. يمكنك الاحتفال بالعام الجديد بعشاء فاخر ثم الاستمتاع ببوفيه إفطار شهي أو فطور كونتيننتال أو فطور أمريكي كامل في صباح الأول من يناير 2024.

يملك الفندق مجموعة متنوعة من المطاعم التي تلبي جميع احتياجات المسافرين، من المطاعم العربية المتوسطية إلى المقاهي الموجودة في الردهة والتراس.

أفضل المطاعم في فندق أسيلة

بامباس

أوبيرجين

توينتي فور

إل كافيه

6. تمتع بحياة ليلية مميزة

توجد بعض المطاعم والصالات أو الحانات التي يمكن أن تجعل ليلة رأس سنتك 2024 في السعودية ممتعة إلى حد كبير.

تقتصر الحياة الليلية بشكل أساسي على مدينتي الرياض وجدة، حيث من الممكن العثور عليه في بعض المطاعم أو الفنادق الفاخرة، وبتنسيق يراعي المشاعر والقيم الدينية.

أماكن مميزة لقضاء ليلة رأس السنة في السعودية

بار وصالة تويلايت بجدة: استمتع بأمسية رائعة في هذا المكان الساحر. احجز طاولتك في أفضل نادي ليلي أو صالة بالمدينة واستعد للاستمتاع بالأجواء الموسيقية المميزة. لكن تذكر، لن تجد دي جي موسيقى حية أو أجواء مستوحاة من الثقافة الغربية.

صالة الفورسان: استمتع بأجواء راقية مع قائمة مشروبات مميزة في هذه الصالة الفاخرة.

بيانو لاونج: تمتع بأصوات البيانو الهادئة والأجواء الأنيقة في هذه الصالة الراقية.

فروستي: اجعلك ليلة رأس السنة أكثر بريقًا ومرحًا في هذا المكان المميز.

وايت ساند لاونج – أرامكو السعودية: استمتع بالأجواء المريحة والاسترخاء في هذا المكان الفاخر.

7 عشاء إيطالي مميز للاحتفال برأس السنة

يُعد مطعم بياتو بجدة أفضل مكان للاحتفال برأس السنة 2024 في السعودية، فهو شهير بأجوائه الإيطالية الساحرة ورائحة أطباقه الشهية.

يرحب المطعم بالضيوف ويقدم لهم أفضل الأطباق الإيطالية الأصيلة التي تتيح لهم الانغماس في ثقافة الضيافة الإيطالية المتميزة.

ستتمتع بأمسية ساحرة مع الموسيقى الهادئة والديكور الأنيق الذي يضفي إحساسًا بالراحة والمرح.

يمكنك الاستمتاع بأطعمتهم المميزة والمشروبات المتنوعة. كما يوفر المطعم منطقة جلوس في الهواء الطلق لإتاحة الفرصة لك بمشاهدة الألعاب النارية في المدينة.

وتتوفر قائمة واسعة من الشاي ومشروبات أخرى، بالإضافة إلى قوائم منفصلة للطعام خلال الغداء والفطور والعشاء. وتتوفر قائمة خاصة ليلة رأس السنة تتيح لك الاحتفال مع عائلتك بطريقة مميزة.

الموقع: طريق الملك عبد الله، جدة، محافظة مكة المكرمة

التوقيت: 9:00 ص – 2:00 ص

8. مخيمات وتخييم برّي ليلة رأس السنة

استمتع بلحظات لا تُنسى تحت النجوم بمخيم صحراوي في ليلة رأس السنة في السعودية. تعتبر رحلات السفاري شائعة جدًا في السعودية، ولكن التخييم الصحراوي هو الخيار الأمثل للاحتفال بالعام الجديد. تشتهر رحلات السفاري الصحراوية في الرياض بإتاحة الفرصة للاستمتاع بالمغامرة والإثارة والرفاهية في يومٍ مثالي.

يمكنك الاستعانة بشركة سياحة محلية لحجز رحلة التخييم والأنشطة المرافقة. لا تفوت فرصة تجربة أفضل مغامرات السعودية مثل التزحلق على الرمال وتسلق الكثبان وركوب الجمال وغيرها. استمتع بغروب الشمس وشرقته فوق الكثبان. ستقيم في مخيم صحراوي فاخر وتستمتع بالموسيقى والرقص التقليدي وغيرها من الأنشطة الممتعة. كما سيتم تقديم عشاء الشواء وبعض الوجبات الخفيفة لإضفاء البهجة على احتفالات رأس السنة.