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أمازون تبث إعلانات عبر خدمة برايم فيديو بدءاً من 29 يناير

ستصبح الإعلانات جزءاً اساسياً لدى مشاهدتك الأفلام والمسلسلات عبر خدمة برايم فيديو التابعة لشركة أمازون بدءاً من 29 كانون الثاني/يناير المقبل ما لم تقم بترقية حسابك عبر دفع مبلغ اضافي.

فريق التحرير by فريق التحرير
أمازون

أعلنت شركة أمازون أنها ستبدأ ببث الإعلانات على منتصتها لعرض الأفلام والمسلسلات “برايم فيديو” في 29 كانون الثاني/يناير المقبل.

ولفتت الشركة في رسالة وجهتها إلى المشتركين بالخدمة أن المتواجدين منهم في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وكندا سيشاهدون الإعلانات في المرحلة الأولى، ثم ستشمل المشتركين في فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والمكسيك، وأستراليا في وقت لاحق من العام المقبل.

وأكدت أمازون أن هذه الإعلانات ستكون “محدودة” بهدف السماح للخدمة بالاستمرار في استثمار محتوى جذاب وتعزيز هذا الاستثمار على المدى الطويل. 

وقالت: “لا داعي لاتخاذ أي إجراء من قبِل المشتركين، لن يتغير سعر اشتراك “برايم” الحالي، ورغبة في تحقيق تجربة إعلانية مختلفة، ستقدم أمازون أيضاً خياراً جديداً بقيمة إضافية قدرها 2.99 دولار شهرياً للحصول على خدمة خالية من الإعلانات”.

وأضافت: “يمكن لعملاء ‘برايم فيديو’ التسجيل المسبق للاشتراك الشهري في هذا الخيار الخالي من الإعلانات، ولن يتم فرض الرسوم حتى 29 كانون الثاني/يناير”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...