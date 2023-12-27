أمازون تبث إعلانات عبر خدمة برايم فيديو بدءاً من 29 يناير

أعلنت شركة أمازون أنها ستبدأ ببث الإعلانات على منتصتها لعرض الأفلام والمسلسلات “برايم فيديو” في 29 كانون الثاني/يناير المقبل.

ولفتت الشركة في رسالة وجهتها إلى المشتركين بالخدمة أن المتواجدين منهم في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وكندا سيشاهدون الإعلانات في المرحلة الأولى، ثم ستشمل المشتركين في فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والمكسيك، وأستراليا في وقت لاحق من العام المقبل.

وأكدت أمازون أن هذه الإعلانات ستكون “محدودة” بهدف السماح للخدمة بالاستمرار في استثمار محتوى جذاب وتعزيز هذا الاستثمار على المدى الطويل.

وقالت: “لا داعي لاتخاذ أي إجراء من قبِل المشتركين، لن يتغير سعر اشتراك “برايم” الحالي، ورغبة في تحقيق تجربة إعلانية مختلفة، ستقدم أمازون أيضاً خياراً جديداً بقيمة إضافية قدرها 2.99 دولار شهرياً للحصول على خدمة خالية من الإعلانات”.

وأضافت: “يمكن لعملاء ‘برايم فيديو’ التسجيل المسبق للاشتراك الشهري في هذا الخيار الخالي من الإعلانات، ولن يتم فرض الرسوم حتى 29 كانون الثاني/يناير”.