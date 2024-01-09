السعودية تحتضن أكبر حديقة ترفيهية في العالم.. 3 أضعاف ديزني

كشفت المملكة العربية السعودية عن خطط طموحة لبناء أكبر حديقة ترفيهية في العالم، مؤكدة أنها ستكون أكبر بثلاث مرات من منتجع والت ديزني العالمي الشهير في فلوريدا.

أكبر حديقة ترفيهية في العالم

ومن المقرر أن تصبح القدية وجهة بمليارات الدولارات في الرياض، والتي ستضم أكثر من 300 منشأة، بما في ذلك أكبر أفعوانية في العالم.

ويعد المشروع بمتنزهات ترفيهية وحدائق مائية ومدينة رياضية، بالإضافة إلى تجارب الطبيعة والمغامرة والفعاليات والمعالم الثقافية.

وقال المطورون إن القدية ستكون موطنًا لمنافذ التسوق، ومطاعم المأكولات والمشروبات، ومسرح الفنون المسرحية، ودور سينما متعددة، ومركز مائي، ومنشأة لرياضة السيارات.

وقال فيليب غاز، المخضرم في شركة ديزني والرئيس التنفيذي لشركة القدية، لـblooloop: “هذا مشروع مثير للغاية”.

“عندما يتعلق الأمر بالترفيه والرياضة والفنون، فإنه أكبر مشروع في العالم، كلها معًا ومتكاملة. لم يتم القيام بذلك من قبل. لذا فإن تعقيد الأمر مثير “.