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الكشف عن هوية الفائز بثاني أكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة

حصل متجر ميدواي ماركت، وهو شركة عائلية تأسست منذ 30 عامًا، على شيك بقيمة مليون دولار كمكافأة لبيع التذكرة الفائزة.

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت يانصيب كاليفورنيا عن هوية الفائز بجائزة باوربول الضخمة بقيمة 1.765 مليار دولار في كاليفورنيا وهو ثيودوروس ستريك ومجموعة من أصدقائه، وذلك بعد شرائهم تذكرة رابحة من متجر ميدواي ماركت في بلدة فريزير بارك الصغيرة بمقاطعة كيرن.

جاء هذا الفوز خلال السحب السادس والثلاثين لسلسلة باوربول هذه، والتي مكّنت يانصيب كاليفورنيا من جمع 119.5 مليون دولار إضافية للمدارس العامة في الولاية.

كانت هذه ثاني أكبر جائزة يانصيب يتم الفوز بها في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تأتي بعد الجائزة الكبرى القياسية لباوربول والتي بلغت 2.04 مليار دولار في عام 2022، والتي تم الفوز بها أيضًا في كاليفورنيا.

الكشف عن هوية الفائز بثاني أكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة

حصل متجر ميدواي ماركت، وهو شركة عائلية تأسست منذ 30 عامًا، على شيك بقيمة مليون دولار كمكافأة لبيع التذكرة الفائزة. وقد حصل شركاء البيع بالتجزئة في يانصيب كاليفورنيا، والذين يزيد عددهم عن 23 ألفًا، على أكثر من 18 مليون دولار كعمولات ومكافآت خلال هذه الجولة التاريخية للجائزة الكبرى.

في الوقت نفسه، ارتفعت الجائزة الكبرى لميغا مليونز إلى 815 مليون دولار في السحب القادم. وقد ساهمت الجولة الحالية لميغا مليونز، التي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، في جمع ما يقدر بنحو 59.9 مليون دولار للمدارس العامة في كاليفورنيا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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