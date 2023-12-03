أضخم تجربة تجمع بين الواقع والتقنية في موسم الرياض

أطلق موسم الرياض 2023 أكبر تجربة تفاعلية لزوار الموسم على مساحة 60 ألف قدم، ضمن الفعاليات الترفيهية التي ينظمها الموسم تحت اسم “هاوس أوف هايب”.

و تنتظر زوار بوليفارد سيتي منطقة “هاوس أوف هايب“، التي تعد أكبر تجربة تمزج بين التقنية التفاعلية والواقع يقدمها موسم الرياض 2023، والتي فتحت أبوابها بدءًا من 30 نوفمبر 2023، على مساحة 60,000 قدم مربّع، حيث يتربّع “هاوس أوف هايب” على عرش أكثر التجارب الترفيهية الرقمية ابتكارًا وتشويقًا على مستوى العالم.



يقول ألكسندر هيلر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هايبر سبيس: “تُقدّم تجربتنا الترفيهية مزيجاً مشوقَا وعالما ممتعا لإنشاء محتوى رائع وألعاب فيديو تفاعلية بأحدث التقنيات.

تتضمن التجربة 46 منطقة لصناعة المحتوى، و29 تجربة غامرة وتفاعلية، و32 لعبة فيديو في عالم مفعم بالمرح والألوان يستمتع فيه الزائرون باللعب والاكتشاف والتعبير عن إبداعاتهم.

سيجد الزائرون ما يحفّزهم على المشاركة من خلال المكافآت الرقمية الجديرة بالاقتناء، والجوائز المادية، والعملة المتداولة داخل العالم الافتراضي، ويدعم ذلك كله اقتصادٌ افتراضي متطور مستوحى من ألعاب الفيديو الرائدة ثلاثية الأبعاد.”



“هاوس أوف هايب”، هي عبارة عن وجهة ترفيهية مقسَّمة إلى عدة مناطق بنظام الدخول عن طريق شراء التذاكر، ويجمع بين التجارب التفاعلية والمجسّمات الفاخرة وتجارب المحتوى الرقمي المشوق في عوالم التصميم التفاعلية، وألعاب فيديو الحركة البدنية، ومناطق المبدعين، ومناطق شراء المنتجات الحصرية، كل ذلك تحت سقف واحد في عالم غامر يجمع بين ألعاب الفيديو والموضة والويب والموسيقى ومنصات التواصل الاجتماعي.



بالإضافة إلى ذلك، يعتمد “هاوس أوف هايب” عملة غير نقدية يُطلق عليها هايبر كوين ويُمكن كسبها والعثور عليها وإنفاقها وشراؤها.

التجربة الترفيهية مليئة بالتحديات والجوائز والألعاب وكسب النقاط في كل نقطة تفاعلية. تتكامل مرافق عالم “هاوس أوف هايب” الترفيهية بالكامل عبر تطبيق باركس على الهاتف الجوال الذي يضيف قيمةً ومزيداً من الاستمتاع بالتجربة من خلال إضافة ألعاب فيديو تفاعلية، جمع العناصر الرقمية وجمع الأصول، وتنفيذ المهام، وكسب النقاط، وتجارب الواقع الافتراضي وذلك باستخدام آليات تحليل السلوكيات بواسطة الذكاء الاصطناعي.



يُضيف ألكسندر هيلر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، قائلاً “يكمن هدفنا النهائي في تغيير عالم الترفيه إلى الأبد عبر تقديم الجيل التالي من الترفيه الذي يجمع بين التجارب الرقمية والرغبة القوية في تجربة وجهة جديدة مليئة بالمرح برفقة الأصدقاء والعائلة”.



"هاوس أوف هايب" أجدد وأجمل التجارب في #بوليفارد_سيتي … أنصح الجميع بزيارتها ❤️???



"House of Hype" It's where you'll find the latest and most beautiful experiences at #BlvdCity ❤️???

I highly recommend everyone to visit it?

زوروها واستمتعوا … احجزوا الحين ?️… pic.twitter.com/OFUw1YjLEy — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 2, 2023