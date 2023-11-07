أسعار تذاكر حفل روائع بليغ حمدي موسم الرياض 2023

موسم الرياض 2023 من أبرز الفعاليات الثقافية والترفيهية في المملكة العربية السعودية، ويجذب الكثير من الأشخاص الذين يتطلعون إلى حضور الحفلات والفعاليات المختلفة.

ومع بدء الموسم يبحث الجميع عن معلومات حول أسعار تذاكر الفعاليات والحفلات، من خلال هذا المقال، سنقدم لكم نظرة سريعة على أسعار تذاكر فعاليات وحفلات موسم الرياض، ستجدون هنا قائمة بأسعار بعض الحفلات المنتظرة والتفاصيل الهامة التي يجب أن تعرفها قبل شراء التذاكر.

حفل روائع بليغ حمدي في موسم الرياض 2023

احتفال يحييه بعض الفنانين والمطربين مثل أصالة وماجد المهندس ونانسي عجرم وصابر الرباعي وأتغام وطلال سلامة.

ويعد الحفل واحدا من أبرز الأحداث الفنية المقرر إقامتها في موسم الرياض 2023، ومن المتوقع حضور عدد كبير الجماهير، وسيتم إقامة الحفل على مسرح ابو بكر سالم يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وسيكون الجمهور على موعد للاستمتاع بروائع الموسيقار الكبير بليغ حمدي يحييها نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، كما سيحظى الجمهور بفرصة المشاهدة عن قرب لأبرز مقتنيات الموسيقار الراحل والاستماع لأغانيه الخالدة.

أسعار تذاكر حفل روائع بليغ حمدي في موسم الرياض 2023

يتوفر 6 أسعار لتذاكر حفل روائع بليغ حمدي في موسم الرياض، حيث تم تحديدها على النحو التالي:

الفئة الفاخرة: 2,500 ريال سعودي.

الغرفة الفاخرة – 10 أشخاص: 1,800 ريال سعودي.

الغرفة الملكية – 10 أشخاص: 2,500 ريال سعودي.

تذكرة A: 950 ريال سعودي.

تذكرة B: 650 ريال سعودي.

كيفية حجز تذاكر حفلات موسم الرياض 2023

إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة لحجز تذاكر حفلات موسم الرياض بإمكانك عمل ذلك من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي لموسم الرياض مباشرة. قم بالبحث عن الحفل الذي ترغب في حجز تذكرته في موسم الرياض 2023-2024. قم بتحديد نوع التذكرة التي ترغب فيها واختر التاريخ والوقت المناسبين. قم بإدخال معلوماتك الشخصية وتأكيدها. قم بالدفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الائتمان أو الخصم المباشر.

رابط حجز تذاكر حفلات موسم الرياض 2023

يمكنك الوصول إلى صفحة حجز تذاكر حفلات موسم الرياض مباشرة عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لتذاكر موسم الرياض مباشرةً من هنا