الأمير سلطان بن سلمان يدشن برج “عملاء بنده” في مكة المكرمة

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق أهداف رؤية 2030، وتحديداً في مجال تنمية الموارد المالية الذاتية للجمعيات الخيرية، دشن الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، مشروع برج “عملاء بنده” في مكة المكرمة.

يعتبر هذا البرج، الذي بلغت تكلفته 56 مليون ريال، ثمرة برنامج “دع الباقي لهم” الذي أطلقته الجمعية عام 2006، حيث ساهم عملاء بنده عبر تبرعاتهم ببواقي الهلل في بناء هذا الصرح الخيري.

يتكون البرج من 16 طابقاً ويضم 206 مواقف للسيارات، ويتميز بموقعه الاستراتيجي القريب من المشاعر المقدسة في حي النسيم بمكة المكرمة.

ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرات “خير مكة” التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجمعية ومختلف المؤسسات الوطنية، وتوفير مصادر دخل مستدامة لدعم خدمات الجمعية المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن هذا المشروع يعكس التطور الذي تشهده الجمعية في توسيع خدماتها وتطويرها، مشيداً بالشراكات الاستراتيجية التي أقامتها الجمعية مع مؤسسات مثل مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وشركة بنده، والتي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.