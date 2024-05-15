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جولة تايلور سويفت تُنعش اقتصاد بريطانيا بمليار جنيه إسترليني

من المتوقع أن يكون لجولة تايلور سويفت في المملكة المتحدة تأثير اقتصادي كبير، حيث ستسهم بنحو مليار جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني، وستعزز الإنفاق على قطاع الترفيه، وستشجع السياحة الداخلية والخارجية.

فريق التحرير by فريق التحرير
تايلور سويفت

كشفت دراسة أجراها مصرف “باركليز” أن جولة النجمة الأميركية تايلور سويفت يُتوقع أن تضخ نحو مليار جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني.

وأشارت الدراسة إلى أن حوالي 1.2 مليون من محبي الموسيقية والمغنية سيُنفقون ما متوسطه 848 جنيهاً استرلينياً على التذاكر والنقليات والإقامة والملابس والوجبات وغيرها لحضور إحدى حفلاتها الخمس عشرة في المملكة المتحدة بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس، مما يجعل هذا الإنفاق يفوق 12 ضعف تكلفة أي نشاط ترفيهي آخر.

وبدأت تايلور سويفت جولتها الأوروبية الواسعة من فرنسا قبل أسبوع، حيث أحيت حفلات حاشدة في ملاعب رياضية ممتلئة بالجمهور.

ومن المقرر أن تشمل جولتها السويد والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة وايرلندا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا وبولندا والنمسا، ويتوقع أن يكون لحفلاتها في كل محطة تأثير ملحوظ على الاقتصاد المحلي.

وشهدت المملكة المتحدة بالفعل زيادة بنسبة 15.8% في الإنفاق على الترفيه في تموز/يوليو، وذلك بفضل بيع تذاكر جولة “إيراس”.

ومن المعروف أن الحفلات الضخمة التي يحييها نجوم عالميون مثل بيونسيه أو تايلور سويفت خلال جولاتهم يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ارتفاع موقت في نسبة التضخم.

ويبلغ متوسط سعر التذكرة 206 جنيهات إسترلينية، ولكن العديد من المعجبين دفعوا أكثر بكثير للحصول على تذاكر لمواقع أفضل في مكان إقامة الحفلات.

وفي باريس، بيعت بعض تذاكر الفئة الأولى بمبلغ يصل إلى 1500 يورو.

وعلى الرغم من ذلك، فضل واحد من كل خمسة معجبين بريطانيين الانتقال إلى دول أوروبية أخرى لحضور حفلات تايلور سويفت، وذلك بسبب توافر التذاكر بشكل أكبر، وتكاليف السفر والإقامة الأرخص، والرغبة في الجمع بين قضاء عطلة وحضور حفلة لنجمتهم المفضلة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...