10 سنوات حاسمة في تاريخ صناعة القهوة السعودية.. فيم تفكر الرياض؟

استثمرت السعودية ملايين الدولارات في تطوير قطاع القهوة المحلية على مدى السنوات الأربع الماضية، لكنها لا تزال بعيدة عن هدف الإنتاج لعام 2026 بنسبة 80%.

خصص برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (المعروف باسم ريف السعودية) ما مجموعه 61 مليون ريال سعودي (16 مليون دولار) لدعم أكثر من 3700 مستفيد منذ إطلاقه في عام 2020.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه على الرغم من ارتفاع حجم الإنتاج السنوي من 800 طن في عام 2020 إلى ما يقرب من 1500 طن في عام 2023، فإن هدف ريف السعودية “هو تحقيق 7000 طن من إنتاج القهوة سنويا بحلول عام 2026”.

مبادرات لتعزيز إنتاج القهوة

وقال تقرير الوكالة إن البرنامج “يسعى إلى زيادة دخل المنتجين وتحسين سبل العيش بشكل عام في المناطق الريفية”.

وتم إطلاق العديد من المبادرات الأخرى المصممة لتعزيز قطاع القهوة في المملكة.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنشأت شركة القهوة السعودية، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أول مزرعة للبن من الجيل التالي في جازان، موطن مصنع القهوة العربية.

وتهدف الشركة، التي تأسست عام 2022، إلى زراعة 5 ملايين شجرة بن في الموقع بحلول عام 2030. وتخطط لاستثمار أكثر من مليار ريال سعودي في قطاع القهوة المحلي خلال العقد المقبل.

مصنع تحميص وتعبئة الين

تستهدف الشركة افتتاح مصنع لتحميص وتعبئة البن في منطقة جازان في الربع الأخير من العام الجاري، ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية لهذه المنشأة إلى 26 ألف طن سنويا.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية عام 2022 “عام القهوة السعودية”، وزار مسؤولون حكوميون نيويورك ولندن وروما وباريس كجزء من حملة تسويقية.

كما يروج مسؤولو السياحة لتراث القهوة في المملكة، الذي ازدهر لعدة قرون، خاصة في منطقة جازان.

تعد المنطقة الجنوبية الغربية موطنا لأعلى نسبة من مزارع القهوة البالغ عددها 600 مزرعة في المملكة. ويوجد 400 ألف شجرة بن في جميع أنحاء البلاد، منها 54 ألف شجرة في منطقة جازان.