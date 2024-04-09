الحلقات الأولمبية ستوضع على برج إيفل

أكدت شركة SETE المشغلة لبرج إيفل واللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 لوكالة فرانس برس أن الحلقات الأولمبية الخمس ستُوضع على البرج في فصل الربيع الحالي استعدادًا للألعاب التي ستقام من 26 تموز/يوليو إلى 11 آب/أغسطس.

ستُمثل هذه الحلقات، التي ترمز إلى القارات الخمس وعالمية الرياضة، رمزًا بارزًا للاحتفال بدورة الألعاب الأولمبية. وسيجري تركيبها عالياً على البرج البالغ ارتفاعه 300 متر، لجهة نهر السين، ابتداءً من أواخر شهر نيسان/أبريل.

وكانت صحيفة لوباريزيان قد أشارت أولاً إلى أن الحلقات ستوضع بين المستويين الأول والثاني من برج إيفل. وستكون هذه الحلقات في مقدمة حفل الافتتاح الفريد الذي سيُقام على نهر السين أمام نحو نصف مليون متفرج.

سيشارك في الحفل 180 قارباً، 94 منها ستنقل الرياضيين، بين جسري أوسترليتز ويينا، أمام برج إيفل. وسيتم تركيب المرجل الأولمبي الذي يحتضن الشعلة الأولمبية في حديقة التويلريي الواقعة بين متحف اللوفر وساحة الكونكورد.

وتعهد المنظمون بجعل دورة الألعاب الأولمبية الأولى في باريس منذ 100 عام “علامة فارقة”.