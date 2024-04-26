مستقبل تيك توك في أمريكا على المحك.. “بايت دانس” تفضل الإغلاق حال فشل الحلول القانونية

تواجه منصة “تيك توك” تحديات كبيرة في الولايات المتحدة، حيث تفضل الشركة “بايت دانس” المالكة للتطبيق إغلاق تطبيقها بدلاً من بيعه في حال استنفدت جميع الخيارات القانونية لتحدي التشريعات الرامية إلى حظر المنصة من متاجر التطبيقات، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لـ “رويترز”.

خوارزميات تيك توك سر قوتها

تكمن إحدى العقبات الرئيسية في بيع “تيك توك” في أن الخوارزميات التي يعتمد عليها التطبيق في عملياته تُعدّ أساسية لعمليات “بايت دانس” الشاملة، مما يجعل بيع التطبيق بما يشمل الخوارزميات أمراً مستبعداً إلى حد كبير.

حصة صغيرة من إيرادات بايت

وبحسب المصادر، أن يمثل “تيك توك” حصةً صغيرةً من إجمالي إيرادات “بايت دانس” وعدد المستخدمين النشطين يومياً، لذلك تفضّل الشركة إغلاق التطبيق في الولايات المتحدة في أسوأ السيناريوهات بدلاً من بيعه إلى أي مشترٍ أمريكي.

تأثير محدود على أعمال “بايت دانس”

وفقًا للمصادر، فإن إغلاق تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة لن يُلحق ضررًا كبيرًا بأعمال “بايت دانس”، ولن تضطر الشركة إلى التخلي عن الخوارزميات الأساسية التي تُشغّل التطبيق.

لا خطة للبيع

وأحجمت “بايت دانس” عن التعليق على هذه المعلومات، بينما نفت في وقت سابق من هذا الأسبوع وجود أي خطة لديها لبيع “تيك توك” في الولايات المتحدة، وذلك رداً على تقارير إعلامية أشارت إلى أن الشركة تبحث عن خيارات لبيع أعمالها في أمريكا دون الخوارزميات.

معركة قانونية لوقف حظر تيك توك

ومن جانبه، قال شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لـ “تيك توك”، أن التطبيق يواصل خوض معركة قانونية لوقف تنفيذ القانون الذي وقّع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي يهدف إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي، وتتوقع الشركة الفوز في هذه المعركة.

بيانات مالية

على الرغم من عدم إفصاح “بايت دانس” عن أدائها المالي أو التفاصيل المالية لأي من وحداتها، تشير مصادر أخرى إلى أن الشركة تستمر في جني معظم أرباحها في الصين من خلال تطبيقاتها الأخرى.

قيمة “تيك توك” والتأثير على المستخدمين

أشار تحليل مالي أجراه خبراء استثماريون، بناءً على مقابلات مع مصرفيين متخصصين في الاستثمارات، إلى أن صعوبة تقييم قيمة منصة “تيك توك” تكمن في عدم توافر البيانات المالية الخاصة بالتطبيق على نطاق واسع، مما يجعل عملية المقارنة مع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل “فيسبوك” و”سناب” صعبة للغاية.

إيرادات مرتفعة

وتشير التقديرات إلى أن إيرادات “بايت دانس” لعام 2023 ارتفعت إلى نحو 120 مليار دولار من 80 مليار دولار في عام 2022، بينما يشكل مستخدمو “تيك توك” النشطين يومياً في الولايات المتحدة نحو 5 في المائة فقط من مستخدمي تطبيقات “بايت دانس” حول العالم.